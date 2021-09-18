DEVA Partisi’nden sanayi esnafına ziyaret
DEVA Parti Alanya İlçe Teşkilatı, Alanya Sanayisi esnaflarını ziyaret ederek sorun ve önerilerini dinlediler.
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Alanya İlçe Başkanı Avukat Ahmet Çakan ve Yönetim Kurulu üyeleri bugün sabah saatlerinde Alanya Sanayisi’ne çıkarma yaptılar. Başkan Çakan ve Yönetimi Alanya sanayi esnafını ziyaret ederek esnafların sorunlarını ve önerilerini dinlediler.
Ziyaret hakkında değerlendirmelerde bulunan İlçe Başkanı Ahmet Çakan, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi esnafımız; hayat pahalılığından, satın alma gücünün düşmesinden ve girdi maliyetlerinin oldukça artmasından şikayetçi olduklarını belirttiler. Bununla birlikte sanayi içerisinde bulunan umumi tuvaletlerin yetersizliğinden ve bakımsızlığından muzdarip olduklarını da ifade ettiler. Hem yerelde hem genelde mevcut sorunlara her daim çözüm önerisi ile birlikte geleceğimizi belirttik. Biz, kapıları seçimden seçime çalanlardan olmayacağız. Sorunları beraber konuşacağız, beraber çözeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaflar Başkan Çakan ve ekibine teşekkür ettiler.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Trabzonspor
|5
|13
|3. Konyaspor
|5
|11
|4. Hatayspor
|5
|10
|5. Karagümrük
|5
|10
|6. Fenerbahçe
|5
|10
|7. Altay
|5
|9
|8. Alanyaspor
|5
|9
|9. Galatasaray
|5
|8
|10. Kayserispor
|5
|7
|11. Malatyaspor
|5
|6
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Gaziantep FK
|5
|5
|14. Kasımpaşa
|5
|5
|15. Adana Demirspor
|5
|5
|16. Antalyaspor
|5
|4
|17. Sivasspor
|5
|3
|18. Başakşehir
|5
|3
|19. Giresunspor
|5
|1
|20. Rizespor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Eyüpspor
|6
|12
|3. Erzurumspor
|6
|12
|4. Ankaragücü
|5
|11
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Samsunspor
|5
|7
|9. Kocaelispor
|5
|7
|10. Altınordu
|6
|7
|11. Boluspor
|4
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
|13. Denizlispor
|6
|6
|14. Menemenspor
|5
|6
|15. Bursaspor
|6
|5
|16. Gençlerbirliği
|6
|5
|17. Ankara Keçiörengücü
|5
|4
|18. İstanbulspor
|4
|3
|19. Balıkesirspor
|4
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|13
|2. Atletico Madrid
|5
|11
|3. Valencia
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Athletic Bilbao
|5
|9
|6. Sevilla
|4
|8
|7. Osasuna
|5
|8
|8. Mallorca
|5
|8
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Barcelona
|3
|7
|11. Real Betis
|5
|6
|12. Elche
|5
|6
|13. Cádiz
|5
|5
|14. Villarreal
|4
|4
|15. Levante
|5
|4
|16. Espanyol
|5
|3
|17. Granada
|4
|2
|18. Celta de Vigo
|5
|1
|19. Getafe
|5
|0
|20. Deportivo Alaves
|4
|0