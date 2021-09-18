DEVA Partisi’nden sanayi esnafına ziyaret

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Alanya İlçe Başkanı Avukat Ahmet Çakan ve Yönetim Kurulu üyeleri bugün sabah saatlerinde Alanya Sanayisi’ne çıkarma yaptılar. Başkan Çakan ve Yönetimi Alanya sanayi esnafını ziyaret ederek esnafların sorunlarını ve önerilerini dinlediler.

Ziyaret hakkında değerlendirmelerde bulunan İlçe Başkanı Ahmet Çakan, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi esnafımız; hayat pahalılığından, satın alma gücünün düşmesinden ve girdi maliyetlerinin oldukça artmasından şikayetçi olduklarını belirttiler. Bununla birlikte sanayi içerisinde bulunan umumi tuvaletlerin yetersizliğinden ve bakımsızlığından muzdarip olduklarını da ifade ettiler. Hem yerelde hem genelde mevcut sorunlara her daim çözüm önerisi ile birlikte geleceğimizi belirttik. Biz, kapıları seçimden seçime çalanlardan olmayacağız. Sorunları beraber konuşacağız, beraber çözeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaflar Başkan Çakan ve ekibine teşekkür ettiler.