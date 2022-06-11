Cumhurbaşkanı Erdoğan; ‘Aklınızı Başınıza Alın’

Türkiye- Yunanistan arasında yaşanan gerilim giderek tırmanırken, geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ege Bölgesi'ndeki en büyük birleşik müşterek tatbikatı Efes- 2022 komşuyu daha da kızdırdı. 37 ülkenin katıldığı tatbikatı Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere birçok önemli isim takip etti. Başarıyla tamamlanan tatbikat "Dosta güven, düşmana korku" sözleriyle nitelendirildi.

ERDOĞAN AÇIK AÇIK UYARDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise adaların silahlandırılması konusundaki son uyarısını tatbikat sebebiyle yaptığı konuşmada dile getirdi. Erdoğan, "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Adaların silahlandırılmasının sonu felaket olur" dedi.

" ÖNCE KÖPRÜLERİNİZİ VURACAĞIZ"

Yunanistan'daki bir televizyon programında ise bu gelişmelerin ardından tepki çeken ifadeler kullanıldı. Emekli Yunan Koramiral Egkolfopoulos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ciddi söylüyorum" diyerek uyarmasına yönelik, "Önce uçaklarımız, İstanbul'daki Boğaziçi Köprülerini yok edecek, 3 adet SCALP füzesi fırlatılacak ve ardından onlara 'Şimdi gelebilirsiniz' diyeceğiz" diye konuştu.