Cimrin; ‘CHP'nin yuları HDP’nin elinde’

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören tezkere Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oyuna karşılık HDP ve CHP "hayır" oyu verdi. AK Parti Alanya İlçe Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Şükrü Cimrin HDP ve CHP'nin "hayır" oyu vermelerine karşılık açıklamada bulundu. Cimrin açıklamasında;

"CHP bugüne kadar ne zaman milli ve manevi değerlerin yanında yer almış ki? Madem sınır namus ise, o sınırları korumak için çıkarılan tezkereye hayır demek nedir?

Namuzsuzluk mu? HDP'li Mithat Sancar'ın geçtiğimiz günlerde Suriye tezkeresine "hayır" deyin çağrısı, CHP'den karşılık buldu. Şaşırdık mı tabi ki hayır... Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır, bu doğrultuda Atatürk'e en çok ihanet eden maalesef kendi kurduğu partisi olmuştur. Açıkça görülüyor ki CHP'nin yuları HDP'nin elinde. Tezkerenin, Türkiye’nin milli güvenliği açısından önemi kesinlikle tartışılamaz. Türkiye’nin milli birlik ve bütünlüğünü korumaya her şart altında kararlı olduğumuzu ve bunun için her türlü meşru mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sert ve kararlı bir şekilde '0' tolerans ile bu mücadelemiz sürecektir. Klavye başında, pankartlarda 'Sınır namustur' deyip iş sınırı korumaya geldiğinde kaçacak delik arayanları da biz koruyacağız merak etmesinler. Ne olursa olsun Türkiye terörle mücadelesini eksiksiz ve en güçlü şekilde sürdürecek, terör örgütlerine göz açtırmayacak." dedi.