CHP’nin iktidar hazırlığı tam gaz devam ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi temsilcilerinin, turizm sektörü paydaşları ve akademisyenleriyle bir araya gelerek; sektördeki istihdam, sürdürülebilirlik, kalite ve hizmet gibi sorunları ele aldığı Turizm Çalıştayı, Antalya’nın ev sahipliğinde Akra Otel’de gerçekleşti. CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın koordinatörlüğünde gerçekleşen çalıştaya; CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Başkanı Nuri Cengiz, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gökhan Zeybek, Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Antalya Milletvekilleri Aydın Özer, Cavit Arı ve Rafet Zeybek’in yanı sıra sektörün önde gelen profesyonelleri, akademisyenler ve işletmeciler katılım sağladı. Öncelik olarak istihdam sorunu üzerinde durulan turizm çalıştayında, karşılıklı görüş alışverişleriyle belirlenen sektöre dair tüm sorunlar, avantajlar, öngörülen ve mevcut şartlardaki durumlar detaylı bir şekilde rapor edildi.

İKTİDARA HAZIRLIK ÇALIŞTAYI

Açılış konuşmacılarından biri olan Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, sektörün daha güvenilir ve sürdürülebilir olması açısından gerçekleşen bu gibi etkinliklerin, iktidara geldiklerinde sorunları en hızlı şekilde çözmelerini sağlayacağını ifade etti. Başkan Cengiz, “Ülkemizde turizmin istihdama etkisi yaklaşık 2 milyon kişi ile istihdamın %8 ini oluşturmaktadır ancak sektörün özellikle başkenti Antalya’da sezonluk çalışma ve sosyal güvenlik sistemindeki eksikler nedeniyle sektörde uzun süreli ve nitelikli çalışacak personel bulmakta güçlük çekiyoruz. İşte bu çalıştaylar Cumhuriyet Halk partisi iktidar olduğunda hem işveren hem de işçi açısında sektörün daha güvenilir ve çalışılabilir bir iş kolu olması için yapılan çalışmalardır” diye konuştu.

YÜKSEL TAŞKIN’DAN ÇARPICI BİLGİLER

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Türkiye’yi; herkesin rahatlıkla konuşup tartışabileceği, bu sayede tüm sorunların daha kolay çözülebileceği bir ülke haline getireceklerini ifade eden CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, işsizlik ve istihdamla alakalı çarpıcı bilgilere de değindi. Taşkın, “Türkiye’de gerçek işsizlik oranı yüzde 22’dir. Genç işsizlik yüzde 23, iş gücüne katılım oranı ise yüzde 51. Bu demek oluyor ki; toplumun yarısı çalışmıyor. Türkiye’nin bunu sorgulaması, bunu tartışması lazım. Şu an tam 9 milyon kayıt dışı istihdam var. Bunun anlamı; ‘günü kurtarıyoruz, emekliliğimiz olmasa da olur’ diyen milyonlarca insan var demek. Büyük bir ekonomik krizin içindeyiz ve neredeyse tüm sektörlerdeki tüm paydaşlar borç bataklığında. Artık gizlenemez hale gelen ekonomik tabloyu en temel düzeyde ifade etmemiz gerekirse; İMF’nin ölçüm teknikleri esas alınarak yapılan hesaba göre Merkez Bankası’nın şu an net döviz rezervi eksi (-)37.3 Milyar Dolar. Toplamda ise 169 Milyar Dolar borca sahibiz. CHP olarak şimdiden iktidarda ne yapacağımızı planlıyor, buna uygun hareket ediyoruz. Bugün buradaki çalışmayı; tarım, medya, bilişim, sanayi, ticaret vb. sektörlerin birçoğunda gerçekleştirdik, daha da devam ediyoruz. Bu çalıştaylar en sonunda raporlanarak, çözümlemeleri ile birlikte genel merkezimizin seçim bildirgesinde yer alacak” şeklinde konuştu.

BAŞKAN BÖCEK, “TAM ZAMANINDA” DEDİ

Türkiye’nin geleceği adına partisinin düzenlediği bu ve buna benzer çalışmalara ev sahipliği yapmaktan ötürü son derece gururlu olduğunu ifade eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Turizm sektörü; insana insanla hizmet veren ve insan işgücüyle elde edilen en önemli gelir kaynağıdır. Salgının ardından en hızlı geri dönüşü ve sirkülasyonu sağlayan destinasyon Antalya’mız oldu. Bu hızlı geri dönüşte bir kez daha gördük ki; turizmin en temel sorunu kalifiye eleman, yani istihdam sorunudur. Sektör mevsimsel kalifiye eleman sorunu yaşarken; salgın ne yazık ki uzun süren birikimleri de yok etti. Ülkemizin en önemli sorunlarından olan genç işsizlik en yüksek seviyelerdeyken böyle bir çalıştayın gerçekleşiyor olması zamanlama açısından çok yerindedir” diye konuştu.

TURİZM GELECEĞİ EN PARLAK SEKTÖR

Açılış konuşmacılarından bir diğer isim Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, bakanlık tecrübelerini ve öngörülerini paylaştığı konuşmasında, “Turizmdeki tüm teknik sorunları çözsek bile; Türkiye demokratik, özgürlükçü, eşitlikçi, insan hakları temelli bir zeminde durmadığı sürece, yani mevcut iktidar sürdüğü takdirde istediğimiz seviyeye ulaşamayız. Ana muhalefet partisi ve iktidara en yakın parti olarak CHP’nin böylesi çalışmalarda bulunuyor olması ülkemizin geleceği adına umut vadediyor” ifadelerine yer verdi. Çalıştayın koordinatörü olarak son konuşmayı yapan CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “11 ayrı sektörde istihdam çalışması yapıyoruz. Türkiye teknolojiyi ve sanayiyi ne yazık ki ıskaladı. Çok geç dahil olmuş olmamıza rağmen dünyayı yakalayabildiğimiz tek sektör ise turizm. Turizm şu anda dünyadaki birçok otoriteye göre geleceğin en parlak ve kalıcı sektörü. Aslında turizm bir barış sektörüdür. Turizm amaçlı seyahat edecek olan herkes; gittiği yerin demokrasisine, kültürel ve sosyal gelişmişliğine, sanatsal özgürlüğüne bakar. Bu nedenle mevcut iktidar var olduğu sürece geçmişi, bugünü ve geleceği her zaman parlak olan bu sektörden hak ettiğimizi, payımıza düşmesi gerekeni asla alamayız” ifadelerini kullandı.