CHP'den istifa açıklaması: Testi kırıldı

CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ konu hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Bende sizler gibi konuyu sosyal medya hesabından ögrendim. Kendisi bilir hayırlı olsun. Şimdi yönetimi topluyorum ve bu konuyu görüşecegiz." Karadağ'a istifasını geri çekmesi taktirde ne yapacaklarını sorduğumuzda ise "Testi kırıldı" cevabını verdi.