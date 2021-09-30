CHP'den istifa açıklaması: Testi kırıldı
CHP'li Alanya Belediye Meclis üyesi Yılmaz Bağıslar'ın son aylarda yaptığı paylaşımların ardıdan son olarak gece yarısı attığı istifa mesajı bardagi taşiran son damla oldu.
SİYASET 30.09.2021, 12:27 Melike Temir
CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ konu hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Bende sizler gibi konuyu sosyal medya hesabından ögrendim. Kendisi bilir hayırlı olsun. Şimdi yönetimi topluyorum ve bu konuyu görüşecegiz." Karadağ'a istifasını geri çekmesi taktirde ne yapacaklarını sorduğumuzda ise "Testi kırıldı" cevabını verdi.
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