Başkan Türkdoğan'a ziyaretçi akını
MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, parti binasında iki önemli misafirini ağırladı.
SİYASET 24.09.2021, 16:37 Zeynep Oktay
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda, "Şırnak Uludere İlçe Başkanımız Sn. Fikret Kaya Teşkilatımızı ziyaret etti. Nazik ziyareti için teşekkür ederim" dedi. Başkan Türkdoğan, Kazak ziyaretçisi ile ilgili yaptığı paylaşımda ise "Kazakistan’dan ziyaretimize gelen Türkiye sevdalısı, Türkistan Ülkücüsü Halilullah hocama nazik ziyareti ve Turan üzerine gerçekleştirdiğimiz güzel sohbeti için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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