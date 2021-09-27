Başkan Toklu’dan çözüm odaklı çalışma

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MKYK Üyesi, Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Milletvekilleri İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Dışişleri Bakanlığı Başdanışmanı Mustafa İpek, İlçe Başkanı Mustafa Toklu, CK Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu ve Bölge Muhtarları CK Elektrik talep ve değerlendirme toplantısı için Alanya’da bir araya gelmişlerdi.

Bölge Muhtarlarından gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirilen toplantının ardından bölge muhtarlarının ve halkın taleplerini görüşmek üzere, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu bugün Antalya’da CK Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde, Genel Müdür Bahadır Müdüroğlu ve CK yetkilileri ile bir araya gelerek istekleri ve talepleri değerlendirdiler. Özellikle kırsal mahallelerde ve yaylalarda tamamlanan elektrik yatırımlarının üzerinde değerlendirmelerin gerçekleştiği toplantıda, elektrik yatırımlarının devam ettiği diğer kırsal mahalleler ve yaylalar hakkında da istişarelerde bulunuldu. CK Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, kırsal mahallelere ve yaylalara yapılan elektrik yatırımları hakkında AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu'ya bilgi aktardı. Kırsal mahallelerde ve yaylalarda ki çalışmaları bir an önce tamamlamayı hedeflediklerini belirten Başkan Toklu;

“Karamanlar Mahalle Muhtarımız Hayri Er ile birlikte CK Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde, Genel Müdürümüz Sayın Bahadır Müdüroğlu ve CK yetkilileri ile bir araya gelerek geçtiğimiz günlerde Alanya’da yapmış olduğumuz toplantının ardından gelen taleplerin değerlendirilmesi için Antalya’da bir araya geldik. Gerçekleştirdiğimiz toplantılarda muhtarlarımızın iletmiş olduğu istek ve taleplerin çözümü noktasında CK Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Sayın Bahadır Müdüroğlu ve tüm yetkili personel bölgemizde çalışmalarını sürdürüyor. En yakın zamanda elektrik yatırımlarının yaylalarımızda ve kırsal mahallelerimizde çalışmaları başlayacak. Konu takibimizdedir, her aşaması ile ilgileniyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen her talep bizler için çok önemlidir.” dedi.