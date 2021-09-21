Başkan Toklu muhtarları ağırladı

Bayır Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz ve AK Parti Bayır Mahalle Başkanı Yusuf Dere, Güzelbağ Mahalle Muhtarı Şeyh Ali Atik ve Güzelbağ AK Parti Mahalle Başkanı Bayram Baykara, Gözübüyük Mahalle Muhtarı Ramazan Yılmaz ve Yenice Mahalle Muhtarı Hasan Yılmaz bugün Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Teşkilatı’na ziyarette bulundular.

İlçe Başkanı Mustafa Toklu ile görüşen muhtarlar bir takım isteklerini ilettiler ve yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundular. Başkan Toklu, Muhtarlara ve mahalle başkanlarına ziyaretleri için teşekkür etti.