Başkan Toklu, ‘Bölgemizin refahını arttıracak her türlü yatırımın takipçisiyiz’

Adalet ve Kalkınma Partisi Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu yeni çevreyolu’nda ki çalışmaların sıkı takibini sürdürüyor. Alanya Belediyesi’nin de bağlantı yollarını tamamlamasıyla birlikte daha önceden tamamlanan yeni çevreyolunun Tosmur Mahallesin’e kadar olan etabı trafiğe açılarak bölgeyi bir nebze olsun rahatlatmıştı. Alanya Belediyesi’nin bölgede yürütmüş olduğu 18. Madde uygulaması çalışmalarını tamamlamasının ardından Kestel ve Mahmutlar Mahallesi çıkışları ile Alanya’da trafik nefes alır duruma gelecek.

Alanya Yeni Çevreyolu’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Toklu; ‘‘Geçtiğimiz aylarda bağlantı yollarının tamamlanmasıyla birlikte Tosmur mevkiine kadar olan kısımda ki çalışmalar bitirilmiş olup bölge trafiğinde kısmen rahatlama sağlamıştır. Alanya Belediyesi’nin bölgede yürütmüş olduğu 18. Madde uygulaması çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Kestel Mahallesi ve ardından da Mahmutlar Mahallesi çıkışları Alanya’mızın trafiğine nefes aldıracak.

Yeni yolumuzu ileri seviyelere taşımak için çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız ve İlçe Teşkilatı olarak projenin yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz.’’ dedi.