Başkan Toklu barınağı gezdi ve bir köpeği sahiplendi
AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, dün Alanya Sahipsiz Hayvan Barınağı’nı ziyaret etti. Başkan Toklu bir de yavru köpek sahiplendi.
SİYASET 02.10.2021, 12:59 YEDİ GÜN HABER
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Toklu, dün yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Alanya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Barınağı’nı ziyaret etti. Başkan Toklu hayvanlarla vakit geçirdi ve barınak görevlilerine kolaylıklar diledi.
YAVRU KÖPEĞİ ÇOK SEVDİ
Başkan Toklu yavru bir köpek ile dakikalarca vakit geçirdi ve köpeği sahiplenmeye karar verdi. Sosyal medyadan da bu durumu paylaşan Başkan Toklu, “sevimli dostumuzun adını ne koyalım?” diye vatandaşlara sordu. Sevimli yavru köpeğin ismi için bir çok vatandaş yorum yaparak önerilerde bulundular.
Gölge(m) 8 saat önce
Gölge(m)
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Menderes 11 saat önce
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Damla 10 saat önce
Toki
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