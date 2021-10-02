Başkan Toklu barınağı gezdi ve bir köpeği sahiplendi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Toklu, dün yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Alanya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Barınağı’nı ziyaret etti. Başkan Toklu hayvanlarla vakit geçirdi ve barınak görevlilerine kolaylıklar diledi.

YAVRU KÖPEĞİ ÇOK SEVDİ

Başkan Toklu yavru bir köpek ile dakikalarca vakit geçirdi ve köpeği sahiplenmeye karar verdi. Sosyal medyadan da bu durumu paylaşan Başkan Toklu, “sevimli dostumuzun adını ne koyalım?” diye vatandaşlara sordu. Sevimli yavru köpeğin ismi için bir çok vatandaş yorum yaparak önerilerde bulundular.