Başkan Özeren’den sevenlerine güzel haber

3 Eylül’de test sonucunun pozitif çıktığını duyuran Özeren, karantina sürecinin sona ererek göreve başladığını açıkladı. Özeren, “Değerli hemşehrilerim, kıymetli kardeşlerim, can dostlarım. Elhamdülillah karantina sürem bitti. Resmen göreve başladım. 2-3 haftalık süre içinde değişik vasıtalarla geçmiş olsun dileklerini ileten, safi kalple, Şafii hakikiden dua ile şifa dileyen, bildiği, duyduğu her türlü ilacı, devayı bildiren, gönderen veya bizzat getiren herkese şükranlarımı sunarım. Allah sizin gibi dostlarımı benim dünyamdan eksik etmesin. Cevap veremediğim telefonlar için, beni bağışlayın. Hakkınızı helal edin. Bana sevildiğimi hissettirdiniz. Sizleri seviyorum. Hayat sizlerle güzel. Rabbim hepinizden razı olsun” dedi.