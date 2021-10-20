Başkan Cengiz’den Akp’li Taş’a yanıt gecikmedi

AKP Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş’ın geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği basın toplantısında; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile alakalı söylemleri, iddiaları ve sorularına yanıt CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz’den geldi. AKP İl Başkanı Başkanı Ethem Taş’ın ve daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Nuri Cengiz, aynı zamanda AKP iktidarına ve iktidarın il başkanı Ethem Taş’a ağır eleştiriler yöneltti. Basın mensuplarının karşısına Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, Serik İlçe Başkanı İbrahim Demir, Döşemealtı İlçe Başkanı Reşit Doğan ve Kepez İlçe Başkanı Önder Kurnazla birlikte çıkan İl Başkanı Nuri Cengiz’in, CHP Antalya İl Başkanlığı konferans salonunda gerçekleşen basın toplantısındaki açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

“Hepimizin bildiği gibi ülkemiz çok ağır bir ekonomik krizin içerisinde ve ne yazık ki çok daha ağır bir tablo kış aylarıyla birlikte bizleri bekliyor. 2022 yılı bütçesinin Meclise sunulmasıyla birlikte gördük ki, hayat pahalılığı Sayın Cumhurbaşkanını da etkilemiş durumda. 88 bin liralık maaşı az gelmiş olacak ki, maaşını yüzde 14 oranında zamla birlikte TAM 100 BİN LİRA yaptı! AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’in, “Tedbil-i kıyafet ekiplerimiz vatandaşlarımızın arasında dolaşıyor” açıklamasından anladığımız üzere ise AKP’li siyasetçiler; vatandaştan görebilecekleri tepkilerden çekindikleri için halkın arasına karışamıyor! Esnafın, çiftçinin ne halde olduğunu bilmiyorlar bile! Gençlerin, işsizlerin halinden; asgari ücretlinin sorunlarından, dünyadan bihaberler! Ancak KYK Yurdunda yemek porsiyonlarını küçülterek örtülü zam yaptıkları yetmezmiş gibi; pişkin pişkin “Peygamber efendimiz de karnını tam doyurmazdı” diyebiliyorlar! Halkın arasına karışamayan AKP’li siyasetçilerden biri olan AKP Antalya İl Başkanı Ethem Taş, Antalya’da olup bitenlerden öylesine habersiz ki; Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerini de fark edememiş. Sayın Taş’ın Büyükşehir Belediyemizle alakalı basın mensuplarına yaptığı açıklamalardan sonra böyle düşünmemiz oldukça normal. Ancak bizim dikkatimizi çeken şey AKP İl Başkanının iftiralarından ziyade itirafları oldu. İKTİDARIN İl Başkanı olduğunu nihayet hatırlayan Taş, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçen kredilerin, bakanlık tarafından onaylanmadan önce “İKTİDARIN İl Başkanlığı oldukları için; Cumhurbaşkanı’nın emriyle” kendilerine sorulduğunu itiraf etti. “Biz onay verirsek bakanlık belediyeye kredi vermeyi kabul ediyor” itirafı açıkça göstermektedir ki; AKP iktidarı, ellerindeki tüm olanağı kullanarak, özellikle 31 Mart’ta kaybettikleri belediyeleri kontrol etme çabasında. Buna rağmen canla başla, halkı için çalışan CHP’li Belediyelerimizin hizmetleri ortada“

“KELİME OYUNLARIYLA GERÇEKLERİ DEĞİŞTİREMEZSİNİZ”

“Büyük bir kısmı Manavgat’ta gerçekleşen ve hepimizi derin üzüntüye boğan orman yangınlarında, Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, sürecin ilk gününden son gününe kadar bir an olsun geri planda durmamış, yangının etkili olduğu bölgelerde işçi yeleğini giyip bizzat bulunarak çalışmalara elinden gelen tüm desteği sağlamıştır. Başkanımız önce Manavgat sonrasında Gündoğmuş Afet Yönetim Merkezinde yürütülen çalışmaları bizzat yönlendirdi ve Büyükşehir Belediyemizin ekipleri 2635 personel, 1087 araç ile yangında canla başla çalıştı. Gündoğmuş’ta büyüyerek devam eden yangında, yine sahada olduğu bir esnada Başkanımız Muhittin Böcek, oldukça telaşlı ve üzgün bir halde; alevlere havadan yeterince müdahale edilmediğini, acilen hava araçlarına ihtiyaç olduğunu belirttiği bir video yayınlamıştı. Bu videoya da aylar sonra cevap veren AKP’li Ethem Taş, “İnsanlar evinde yanıyorsa bu yangını söndürmek belediyenin işidir” şeklinde, oldukça ucuz siyaset yapmıştır. Kelime oyunlarıyla gerçekleri değiştiremezsiniz! Yangınların olduğu esnada da sorumluluktan sıyrılmak adına AKP tarafından öne sürülen “Orman yangınını söndürmek kimin sorumluluğunda” tartışmalarına CHP’li belediyelerimiz kulak asmamış ve kendi sorumluluğundaymışçasına elinden geleni fazlasıyla yapmışlardır. O zaman da tartışmalara kanunu hatırlatarak son vermiştik. Kendisi bir avukat olan AKP İl Başkanı, kanunları bilmiyor değildir herhalde. Orman kanunlarına göre orman yangınları, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sorumluluğundadır. Taş, ev yangını ve orman yangınını ayrı değerlendirerek aylar sonra verdiği cevapta basit bir politik kelime oyunu yapmıştır. Büyükşehir Belediyemiz ve Belediye Başkanımız hakkındaki soruları ve iftira niteliğindeki söylemleri de oldukça açık ve şeffaf bir şekilde cevaplanabilecek ve üzerine tartışılması anlam ifade etmeyen konular hakkındadır.”

2021 ALTIN PORTAKAL BÜTÇESİ 2018’DEN AZ

“AKP İl Başkanı Taş, “Tramvayın kredisi hazırdı ne yaptılar” diye soruyor. Kredisinin hazır olduğunu söylediği projenin ödemelerini Muhittin Böcek Başkanımız yaptı. 3. Etap Raylı Sistem Projesi kredisinin ana para geri ödemesine 2021’in başından itibaren başlandı. Şu ana kadar 21 milyon Euro ödeme yapıldı. Mendres Türel’in yapamadığı 3 etap projesinin vagon ihalesini de Muhittin Başkanımız yaptı. 210 milyon TL’ye alınan 15 vagon için şu ana kadar 30 milyon TL ödeme yapıldı. Altın Portakal Film Festivali ve Festival Ödül Töreni’nde Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında yaşanan tartışma hakkında da yorumlarda bulunan ve ödül konuşması için Nihal Yalçın’ı eleştiren AKP İl Başkanı Ethem Taş’ı rahatsız eden şey; tarafsız bir değerlendirme ortamında ödül almış gerçek bir sanatçının, gerek yangınlardaki mücadelesinden gerekse Altın Portakal’a, sanata ve sanatçıya verdiği değerden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e defalarca teşekkür etmesidir! Sanat ve dolayısıyla sanatçılar; fikirleri ve eserleriyle toplumun gelişimine ışık tutmakta, kültürel mirasın canlı kalması adına katkı sağlamaktadır. Bu nedenle; ülkemizdeki en köklü, en prestijli festivallerden biri olan Uluslararası Altın Portakal Film Festivali, tüm sanatçıların çıkıp özgürce düşüncelerini ifade edebilecekleri bir platform olmak zorundadır! Altın Portakal gibi köklü ve dev bir organizasyondan Ulusal yarışmayı kaldırarak festivali küçülttükçe küçülten, kategorileri sınırlandıran ve tarihinde festival tarihinde ilk kez SANSÜR uygulayan Menderes Türel dönemi AKP belediyesi, bu zemini sağlayamadığından dünyaca ünlü festivalin ve şehrimiz Antalya’nın itibarsızlaşmasına neden olmuştur! 31 Mart sonrasında Muhittin Böcek Başkanlığındaki Büyükşehir Belediyemizin, bu büyük organizasyonu yeniden özgürlükçü, bağımsız ve tarafsız olarak gerçek bir sanat zeminine taşımış ve ayağa kaldırmış olması; tüm gerçek sanatçılar ve sanatseverlerden takdir ve teşekkür toplamıştır! Altın Portakal’ın bütçesi için “Yüreği varsa açıklasınlar” diyen Taş’a cevabı biz verelim; 2018 yılında dar kapsamlı, düşük katılımlı ve sade bir törenle gerçekleştirilen Altın Portakal Film Festivali için 28 milyon 261 bin TL gibi hayrete düşüren bir harcama gerçekleştirilmişken; 10 bin kişilik salonlarda, geniş katılımlı ve çok çeşitli etkinlik programı ile düzenlenen 2021 Altın Portakal’ı, döviz kurundaki ve hayat pahalılığındaki devasa farka rağmen 21 milyon TL’lik bir bütçe ile gerçekleştirilmiştir.”

“3 BİNE YAKIN ÖĞRENCİ BARINAMIYOR”

Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, seçimden önce söz verdiği birçok projeyi hayata geçirmiş; yarım kalan, atıl duran, vazgeçilen projeleri de yeniden çalışır hale getirmiştir. Tek tek anlatmak epeyi vakit alacağından; dinlemek, öğrenmek isteyen olursa bizlerden de temin edilebilir, belediyemizin çeşitli internet sayfaları, kaynakları ve çalışma raporlarında da mevcut. Aklımıza takılan bir diğer nokta ise; Ethem Taş’ın “Antalya’da dışarıda bulunan hiçbir öğrencimiz bulunmamakta” açıklaması oldu. Büyükşehir Belediyemiz, yurt talebiyle müracaat eden 3 bini aşkın öğrenciden 400’e yakınını yerleştirebilmiş durumda. Haber bekleyen, eşinde dostunda kalan veya hiç Antalya’ya gelmeyen 3 bine yakın öğrenci mevcut. Madem o kadar geniş ağ var ve yerleşmeyen öğrenci yok, zahmet olmazsa belediyedeki talepleri de iletelim yerleştiriversinler.

“TAHSİSLER DE Mİ SİZİN ONAYINIZA BAĞLI?”

“Tüm ilçe belediyelerinin ve ilgili meslek odası ve paydaşların katılımıyla tamamlanan İmar Yönetmeliği yaklaşık bir yıl önce tamamlandı ve bakanlığa gönderildi. Bir düzeltme istendi. Bu da yapıldı. Şu an buna onay bekliyoruz bir an önce buna onay verilip Başkanımızın planlı, kurallı, kimlikli kent hedefine ulaşılması için anayasamız olan bu yönetmeliğin onaylanmasını bekliyoruz. Geçen dönem iki kez ihalesi yapılan ancak katılımcı bulunamadığı için iptal edilen Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşümün Projesi’ni revize ederek bir kez de biz ihaleye çıktık. Katılımcı olmadığı için son belediye meclisimizde burayı belediye şirketimiz ANTEPE’nin yapılması karara bağlandı. Buranın yapımı ANTEPE tarafından üstlenilerek vatandaşımızın mağduriyeti önlenecektir. Konyaaltı-Varsak güzergahındaki 4. Etap raylı sistem hattının proje ihalesine çıkılıyor. Fizibilite çalışmaları tamamlandı. AKP İl Başkanı Taş, halkın yoğun olarak kullandığı Sarısu alanının geçen dönem olduğu gibi bu dönemde de belediye eliyle işletilmesini neden engellemeye çalışıyorsunuz? Tünektepe’nin tahsisini neden engelliyorsunuz? Yoksa krediler gibi tahsisler de mi sizin onayınıza bağlı?”

“İKTİDARIN İL BAŞKANI ÖNCE VATANDAŞIN HALİNİ SORGULAMALI”

“Altın Portakal’a ne kadar bütçe ayırıldığını merak edip soran Ethem Taş, acaba İKTİDARIN İL BAŞKANI olarak; vatandaşın mutfağa ayırabildiği bütçeyi, kira bütçesini, faturalar için ne kadar ödemesi gerektiğini de merak edip sorguluyor mu? Doların neden her geçen gün rekor üstüne rekor kırdığını, ülkemizi ekonomik krizin ortasına sürükleyen nedenleri de merak ediyor mu? Kendisinin de yer aldığı bir toplantıda AKP’nin iki bakanı tarafından öne sürülen Serik’teki 500 bin lirayı kimin aldığını, 128 milyon doların nerede olduğunu, mafyadan aylık 10 bin dolar alan siyasetçinin kim olduğunu, İKTİDARIN İL BAŞKANI olarak merak edip sorguluyor mu? Yoksa bu merak, kredilerinin dahi kendi onaylarından geçtiğini itiraf ettiği CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyemizin hizmetleri ve etkinlikleri söz konusu olduğunda mı baş gösteriyor? Bugün Türkiye’de insanlar, pazar artıklarından sebze meyve, çöp konteynırlarından ekmek arar hale gelmiştir! Bunun tek sorumlusu 20 yıl ülkeyi yöneten AKP iktidarıdır! 20 yıllık AKP iktidarının il başkanı isen; uluslararası marka değeri taşıyan bir etkinliğe harcanan bütçeyi sorgulamadan önce vatandaşın ne halde olduğunu sorgulaman gerekir! 20 yıllık iktidarın il başkanının merak etmesi, sorgulaması gerek şey; halkın ne yiyip, ne içtiği, eve nasıl ekmek götürdüğü, ne durumda olduğudur!”

“AKP’NİN ENGELLEMELERİNE RAĞMEN İKTİDARA YÜRÜYORUZ”

“Madem ki bakanlıklar, İKTİDARIN İL BAŞKANLIĞISINIZ diye sizlerle böyle bağlantılar kuruyor, öyleyse bu ağı; CHP’li belediyeleri çalıştırmamak için değil; halkın sorunlarını nasıl çözeriz, gıda fiyatlarını nasıl azaltırız, ev kiraları ve faturalardaki artış için neler yapabiliriz, üretimi nasıl arttırır, işsizliğe nasıl engel oluruz diye düşünerek, çalışmalar yaparak kullanın! Bizler Cumhuriyet’le yaşıt Cumhuriyet Halk Partisi olarak; Genel Merkezimizle, Belediyelerimizle, Örgütlerimizle beraber tek amacı halka hizmet olan, sorunları çözmek olan bir halk partisiyiz. Türkiye’deki bütün büyük gücü elinde bulunduran AKP iktidarının tüm baskılarına, engel olma çabalarına, yarattığı zorluklara rağmen bu hizmeti kesintisiz sürdürüyor ve emin adımlarla iktidara yürüyoruz!”