Bakan Çavuşoğlu'ndan Liz Truss'a tebrik

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss'a yeni görevi vesilesiyle tebriklerimizi ilettik. Başta Afganistan olmak üzere bölgesel konuları ele aldık. Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusunda birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.