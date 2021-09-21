Bakan Çavuşoğlu'ndan Liz Truss'a tebrik
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss'u tebrik etti.
SİYASET 21.09.2021, 21:35 21.09.2021, 21:39 YEDİ GÜN HABER-2-
Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss'a yeni görevi vesilesiyle tebriklerimizi ilettik. Başta Afganistan olmak üzere bölgesel konuları ele aldık. Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusunda birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.
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