Bahçeli: Bukalemun Siyasetçilerden Olmadık
MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi Antalya’da Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve yönetimi tam kadro karşıladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya'daki belediye başkanları toplantısında konuşma yaptı.
SİYASET 26.03.2022, 11:52 Meliha Yılmaz
Bahçeli'nin açıklamaları:
Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediyecilikte marka değeri çok yüksektir. Dürüst, ilkeli, iradeli, inançlı belediye yönetimlerimizin, bizim ve elbette Türkiye'nin yüz aklarıdır.
Bizim belediye başkanlarımızdan, arkasından şehirlerinde, beldelerinde deprem yıkımı yaşanmışken, tatile gidip, karın üstünde kayak yapacak kadar izansız ve itibarsız yüzler çıkmaz.
"BUKALEMUN SİYASETÇİLERDEN OLMADIK"
Bukalemun siyasetçilerden olmadık, geçmişinin unutanlardan olmadık. Cumhur dedik, müstesna bir ittifak ahlakı ile Türkiye'yi muhafaza ve müdafaa ettik.
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|35
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|34
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|17
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|29
|57
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|28
|54
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