Arınç’ın Yeğeni Demokrat Parti’ye Katıldı

Sosyal medya hesabından Demokrat Parti Kadın Kollarına katıldığını açıklayan Avukat Ezgi Akgün Biber, ‘’Güzel ülkemin her köşesinden yükselen adalet çığlıklarına daha fazla duyarsız kalmamak adına bugün itibariyle daha özgür siyaset yapabileceğime ve duyulmak istenenleri değil de gerçekleri özgürce konuşabileceğime inandığım Demokrat Parti’ye katıldım. Yeter, Söz milletindir’’ dedi.