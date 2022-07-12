Arınç’ın Yeğeni Demokrat Parti’ye Katıldı
Bülent Arınç’ın yeğeni, Alanyalı iş adamı Erdal Akgün’ün kızı Avukat Ezgi Akgün Biber Demokrat Parti’ye katıldı.
SİYASET 12.07.2022, 19:57 Meliha Yılmaz
Sosyal medya hesabından Demokrat Parti Kadın Kollarına katıldığını açıklayan Avukat Ezgi Akgün Biber, ‘’Güzel ülkemin her köşesinden yükselen adalet çığlıklarına daha fazla duyarsız kalmamak adına bugün itibariyle daha özgür siyaset yapabileceğime ve duyulmak istenenleri değil de gerçekleri özgürce konuşabileceğime inandığım Demokrat Parti’ye katıldım. Yeter, Söz milletindir’’ dedi.
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