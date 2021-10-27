Arıkan’dan Konaklı’daki kargaşaya ilk tepki!

Alanya’da esnaf, sahte marka denetimi yapan avukatların işyerlerine girmesine toplu tepki gösterince ortaya çıkan kargaşaya jandarma müdahale etti. Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde ünlü markaların logosunun basılı olduğu gömlek, pantolon, tişört ve şapka gibi sahte ürünleri tespit edip el koymak istedi. Denetime tepki gösteren esnaf, avukatları iş yerine sokmak istemeyince kargaşa çıktı. Avukatların denetim yaptığı haberinin yayılması üzerine çarşı esnafı da olay yerinde toplandı. Konuyla ilgili açıklama yapan İYİ Parti İlçe Başkanı Alper Arıkan ; Ekonominin freni boşalmışçasına kontrolsüz bir şekilde alt üst olduğu bu dönemlerde helaliyle ekmek parasını kazanmak için mücadele veren esnafımıza yapılan bu zulüme anlam vermemekteyiz. Marka taklidi ürünler satmakla suçlanan esnafımız terörist midir? Bu ürünlerin hammaddeleri satılırken devletimiz vergisini alıyor, işlendikten sonra mağazalara satış yapan toptancılar vergilerini ödüyorlar. Bu işletmeler ruhsat harcını, SSK primlerini, stopajını öderken sorun olmuyor. Ancak ülkemize katkısı olmayan ismini bile bilmediğimiz bir kaç marka avukatının talebiyle esnafımız adeta terörist muamelesi görüyor. Bu durumun ekonominin kılcal damarı olan esnafımıza reva görülmesi bizleri derinden üzüyor. Markaların belirli yaptırımları olabilir bu mücadelenin adresi vergisini ödeyen esnaflarımız değildir. İmalatını, dağıtımını engelleyin esnafımızı da böyle bir duruma düşürmeyin” ifadelerini kullandı.