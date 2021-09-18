ALTSO Başkan Adayı Toksöz’den, DEVA Partisi’ne ziyaret
ALTSO Başkan Adayı Tunahan Toksöz bugün, DEVA Partisi İleç Başkanı Ahmet Çakan ve Yönetimi ile bir araya geldi.
SİYASET 18.09.2021, 18:02 YEDİ GÜN HABER
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkan Adayı Tunahan Toksöz, bugün Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Alanya İlçe Başkanı Avukat Ahmet Çakan ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti. İlçe Teşkilat binasında gerçekleşen buluşmada Toksöz ve DEVA Partisi mensupları görüş alışverişinde bulundular. Yaklaşan ALTSO seçimleri ile ilgili istişare yapılan görüşmede Tunahan Toksöz, kendisini ağırlayan İlçe Başkanı Çakan ve ekibine teşekkür etti. Başkan Ahmet Çakan’da çıkmış olduğu bu yolda Toksöz’e başarılar diledi.
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