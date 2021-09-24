Alanya’ya yurt ve okul müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bugün bir takım ziyaretler ve görüşmeler için Antalya’ya geldi. Bakan Özer AK Parti Antalya İl ve İlçe Teşkilatları ile de bir araya geldi. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu'da toplantıda yer aldı.

Eğitimle alakalı gelişmelerin görüşüldüğü toplantıda Alanya için de 2 müjdeli haber verildi. Bakan Özer, Demirtaş Mahallesi’ne yapılması planlanan 100 öğrenci kapasiteli yurt için ihale sürecinin başlatılması talimatını verirken, Mahmutlar Mahallesi’ne bir ilkokul yapılması için gerekli çalışmalar başlanılacağını söyledi.

Toplantı sonrası çıkan kararları değerlendiren AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, “Bakanımız Sayın Mahmut Özer beklediğimiz güzel haberleri bizlere getirdi. Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiğimiz Demirtaş Çok Programlı Lise ziyaretimizde söz verdiğimiz 100 öğrenci kapasiteli yurdumuzun ihale izni çıktı. Ayrıca Mahmutlar ve Kargıcak bölgemize hizmet vermek üzere Mahmutlar Mahallemize 1 ilkokul yapılacak. Bu okulumuzda; anaokulu ve özel eğitim anaokulu yer alacak.” dedi.



Başkan Toklu Alanya’nın eğitim ağını genişletmek ve kaliteyi arttırmak için devletin tüm imkanları ile seferber olduğunu belirterek, “Bakanımız Sayın Mahmut Özer’in talimatları sonrası çalışmalara en kısa sürede başlayacağız. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu isteklerimizin onaylanmasında emeği olan Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na, İl Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Taş’a ve bölge milletvekillerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.” diye konuştu.