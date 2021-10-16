Alanya ve Gazipaşa’daki ülkücüler buluştu

Toplantıya Alanya’dan MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da katıldı. Gazipaşa Belediye Kültür Merkezi’nde düzenlenen istişare toplantısında, MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, 23. Dönem Milletvekili, MYK Üyesi Hüseyin Yıldız, MYK Üyesi Mustafa Aksoy, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr. Yavuz Uysal, Türk Eğitim-Sen temsilcileri, Türk Diyanet Vakıf-Sen temsilcileri ve il başkan yardımcıları da hazır bulundu. Gazipaşa MHP İlçe Başkanı Numan Terzi, toplantıya katılan herkese teşekkür ederek, “Bize zaman ayırıp toplantımıza katılan değerli dava arkadaşlarıma, hanımefendilere, ülkemizin ve partimizin geleceği olan vatan millet sevdalısı ülkücü genç kardeşlerime, toplantımızın hazırlanmasında büyük emeği olan Gazipaşa Ülkü Ocakları Başkanı Emre Görgülü’ye, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, belediye meclis üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Cenabı Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.