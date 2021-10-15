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Alanya MHP'ye Artvin'den ziyaret
MHP Artvin Borçka İlçe Başkan Yardımcısı Erdinç Koyuncu, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ı ziyaret etti
SİYASET 15.10.2021, 19:43 YEDİ GÜN HABER-2-
Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Artvin Borçka İlçe Başkan Yardımcımız Erdinç Koyuncu Teşkilatımızı ziyaret etti. Nazik ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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