Alanya MHP'ye Artvin'den ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Artvin Borçka İlçe Başkan Yardımcımız Erdinç Koyuncu Teşkilatımızı ziyaret etti. Nazik ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.