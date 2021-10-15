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Alanya MHP'ye Artvin'den ziyaret

MHP Artvin Borçka İlçe Başkan Yardımcısı Erdinç Koyuncu, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ı ziyaret etti

SİYASET 15.10.2021, 19:43 YEDİ GÜN HABER-2-
Alanya MHP'ye Artvin'den ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Artvin Borçka İlçe Başkan Yardımcımız Erdinç Koyuncu Teşkilatımızı ziyaret etti. Nazik ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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