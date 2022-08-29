Alanya'da Yerel Seçim Yarışı Erken Başladı

Alanya’da yerel seçim yarışı erken kızıştı. Mart 2024’te yapılması beklenen yerel seçim öncesi Alanya Belediye Başkan Adayları belli olmaya başladı. Mevcut Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in yeniden adaylığına kesin gözüyle bakılırken, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ( ALTSO)) Başkanı Mehmet Şahin hafta sonu aday olduğunu açıkladı.

Öte yandan çalışma yürüttükleri, yakın çevrelerine adaylıklarını yüksek sesle söyledikleri bilinen isimler de var. Siyasi kulislerde, bir dönem Alanya Belediye Başkan Yardımcısı olan ve hala Alanya Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin MHP’li Meclis Üyesi olarak görev yapan Adem Er, son yerel seçimde Millet İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı olan Abdullah Sönmez ve AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu’nun da 'Alanya Belediye Başkan Adaylığı' hazırlığı içerisinde oldukları konuşuluyor.