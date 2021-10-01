Alanya CHP’den flaş açıklama! İstifayı kabul ediyoruz
CHP Alanya İlçe Teşkilatı’ndan yapılan son dakika açıklamasında, Meclis Üyesi Yılmaz Bağışlar’ın üyelik istifasının kabul edildiği belirtildi.
SİYASET 01.10.2021, 15:56 Meliha Yılmaz
Alanya Belediyesi Meclisi’nin CHP’li Üyesi Yılmaz Bağışlar dün yaptığı flaş bir açıklama ile partiden istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa dilekçesini alan CHP Alanya İlçe Yönetimi olağanüstü toplantı yaparak, istifa dilekçesini kabul etti. Partiden yapılan açıklamada gerekli işlemlerin bir an önce başlayacağı vurgulandı.
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