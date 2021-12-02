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Akp’li Taş’a Sert Yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, AKP İl Başkanı Ethem Taş’ın kendisi hakkındaki açıklamalarını hedef alan sert açıklamalarda bulundu. “İftiracı” söylemiyle kendileri iftiraya maruz kaldıklarını belirten Başkan Cengiz, “Yarası olan gocunur” dedi.

SİYASET 02.12.2021, 17:10 02.12.2021, 17:17 Zeynep Oktay
Akp’li Taş’a Sert Yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, AKP İl Başkanı Ethem Taş’ın kendisi hakkında kullandığı, “İftiracı ve yalancı” ifadelerinin ardından Ethem Taş’ın benzetme ve ifadelerini hedef alan sert açıklamalarda bulundu.

Durumu “Komik” olarak nitelendirdiklerini belirten AKP İl Başkanı Ethem Taş’a, “Sandığa gitme cesaretinde bulunduğunuz gün; kimin gülünecek halde olduğunu ve son gülenin kim olduğunu hep beraber göreceğiz” şeklinde yanıt veren Başkan Nuri Cengiz, AKP’li Tuba Vural Çokal’a iftira attıkları yönündeki söylemlere de yanıt verdi. Başkan Nuri Cengiz’in basınla ve kamuoyuyla paylaştığı yazılı açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı;

“Geçtiğimiz gün; görevinden istifa eden Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür’ün, AKP Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal’ın kanun dışı isteklerini yerine getirmediği için AKP tarafından baskılandığı, bu nedenle de görevinden istifa ettiği yönünde basına ve kamuoyuna yansıyan iddiaları değerlendirdiğimiz açıklamalarda bulunmuştuk. AKP Antalya İl Başkanı Ethem Taş, konuyla alakalı açıklamalarımızı hedef alarak bizlere; “İftiracı, yalancı, karalamacı” gibi sıfatlar yüklemiş, AKP’li vekil Çokal’ı ise yıpratmaya çalıştığımızı ifade etmiş.

Açıklamalarımızda da gayet sade ve anlaşılır bir şekilde yer aldığı gibi; tüm değerlendirmelerimiz iddiaların doğruluğu üzerine idi. AKP İl Başkanının belirttiği gibi ne kesin bir yargı içeren iftirada bulunduk, ne de bunca zaman herhangi bir siyasetçi üzerinden karalama kampanyası yürüttük.

Hele ki siyasetin bol ünvanlı, az işlevli isimleri üzerinden algı yaratmaya çalışmak kadar basit bir politika; hiçbir zaman vizyonumuzda yer almadı! Basına yansıyan ve kamuoyunda yer alan iddiaları değerlendirdiğimiz yazıya karşılık “iftiracı, yalancI” vb. yaftalamalara ve esas iftiralara maruz kalan bizler olduk. Yalnızca kamuoyunu bilgilendirmek veya iddiaları ispatıyla birlikte yalanlamak yerine saldırgan bir tavır sergilemiş olmalarını ise; “yarası olan gocunur” şekilde yorumlayabiliriz”

“AÇ TAVUK-BUĞDAY AMBARI BENZETMESİ OLDUKÇA ANLAMLI”

“AKP İl Başkanı, partimizle birlikte emin adımlarla iktidara yürüdüğümüze dair söylemlerimizi takip edince hayretler içerisinde kaldığını ifade etmiş. Kendisini bu kadar şaşırtan şeyin tam olarak ne olduğuna anlam veremesek de; “Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış” atasözünü son derece anlamlı bulduk. Sayın Taş burada Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidara geleceğine inancı olanları ‘aç tavuğa’ Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarda olduğu bir Türkiye’yi ise; ‘buğday ambarına’ benzeterek oldukça isabetli bir sosyolojik tespitte bulunmuştur.

Açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşamaya mahkum edilmiş 66 milyon insanın büyük bir çoğunluğu; Cumhuriyet Halk Partisi iktidarındaki Türkiye’nin, buğday ambarı misali bolluk ve bereket dolu olacağına inanmakta ve 19 yıldır yedikçe yiyen ancak doymak nedir bilmeyen bu zihniyetten kurtulmak için gün saymaktadır!”

“ORTADA KOMİK BİR ŞEY GÖRMÜYORUZ"

"19 yıllık AKP iktidarının; göz göre göre ülkemizi sürüklendiği içinden çıkılmaz ekonomik buhran yüzünden; ne yazık ki bugün Türkiye’de bahsettiğiniz gibi tavuklar da insanlar kadar aç! Sayın AKP İl Başkanı; halkın iradesinden korkup, kaçmaktan yorulduğunuz ve sandığa gitme cesaretinde bulunduğunuz gün; kimin gülünecek halde olduğunu ve son gülenin kim olduğunu hep beraber göreceğiz! Bizler şu an için; 19 yıllık saltanatın sonunda AKP iktidarı ülkemizi yangın yerine çevirmiş, vatandaşımızı perişan halde bırakmışken, maalesef ortada komik bir şey görmüyoruz!"

#AKP #Nuri Cengiz #Ethem Taş #antalya #chp
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