AK Parti Alanya’nın yaylalarına sahip çıkıyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın, Kemal Çelik, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Mahalle Başkanları Kaplanhanı, Söğüt, Çayarası, Keşbeleni ve Gevne Yaylalarını ziyaret etti. Kaplanhanı ve Çayarası yaylasında esnafı ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Milletvekilleri buradan Söğüt, Keşbeleni ve Gevne yaylalarında vatandaşlarla bir araya gelerek hem talepleri dinlediler hemde sobhet ettiler. Ziyaretlere ilişkin açıklamada bulunan Başkan Toklu, ‘‘Antalya Milletvekillerimiz Sayın İbrahim Aydın, Sayın Kemal Çelik, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Meclis Üyemiz ve Mahalle Başkanlarımızla birlikte Kaplanhanı, Söğüt, Çayarası, Keşbeleni ve Gevne yaylalarımıza ziyarette bulunarak esnafımızla ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. İçinde bundumuğuz Ahilik Haftası dolayısıyla bu özel ve anlamı günün güzelliğini esnafımızla paylaştık. Yaylalarımızda ki vatandaşlarımızla tadına doyamadığımız sohbetler gerçekleştirdik.’’ ifadelerine yer verdi.

Ziyaretlerden oldukça memnun olan halk, Milletvekillerine ve İlçe Başkanına yaylalarda ki sıkıntıları ve talepleri iletti. Özellikle yayla yollarının bozukluğu ve içme sularında ki sıkıntıları dile getiren yayla sakinleri; Büyükşehir Belediyesi tarafından yaylalara hiçbir yatırımın yapılmadığını, Büyükşehir yetkililerine iletilen taleplerin de cevap bulmadığını dile getirdiler. Yapılan yayla ziyaretlerinde ortak sıkıntıların hep aynı olduğunu belirten Başkan Toklu, ‘‘Yaylalarımızın ortak sıkıntısı olan yol ve içme suyu sorunlarını vatandaşlarımızdan tek tek dinledik ve bu sıkıntıların giderilmesi için konunun takipçisi olacağız.’’ dedi.