AK Parti Alanya gücüne güç katıyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Hocalar, Büyükpınar ve Keşefli Mahalle Başkanları ve Mahalle Yönetimleri ile bir araya gelerek mahalle yönetim toplantılarını gerçekleştirdiler. Toplantıların ardından açıklamada bulunan Başkan Toklu; "Alanya'mızın 102 mahallesinde teşkilatlarımızı tek tek ziyaret ederek mahalle yönetimlerimizle toplantılarımızı gerçekleştireceğiz. Bugün Hocalar, Büyükpınar ve Keşefli mahallelerimizi ziyaret ederek mahalle başkanlarımızla ve yönetimleriyle bir araya gelerek mahalle yönetim toplantılarımızı yaptık. Alanya'mızda her mahallemiz aynı hizmeti hak ediyor. Mahalle Başkanlarımızla ve mahalle yönetimlerimizle ortak akılla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Alanya'yı kaliteli bir marka şehri haline getirmeyi hedefliyor, bunun için çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde el ele verip güzel işler yapacağız." dedi.