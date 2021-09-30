Geçtiğimiz seçimlerde Millet İttifakı’ndan Alanya Belediye Başkan Adayı olan Abdullah Sönmez ziyaretlerine devam ediyor. Alanya’daki kurum ve kuruluşları da ziyaret eden Sönmez, bugün Alanya Mobilyacılar Odası Başkan Hüseyin Alataş ve Nazmi Karakan ile Bugün Alanya ve Çevresi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Akkaya’yı ziyaret etti. Hem Alataş hem de Akkaya ile gündeme dair sohbet eden Sönmez, misafirperverlikleri için de teşekkürlerini sundu.