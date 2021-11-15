3600 çözüme kavuşuyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vermiş olduğu müjdeli haberin ardından bu haberin tüm kamu personellerine hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Başkan Toklu açıklamasında;

‘‘Bir çok ilklere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde AK Parti döneminde imza attık. Kamu görevlilerimizin toplu sözleşme hakkını anayasal güvenceye AK Parti kavuşturmuştur. Toplu sözleşmede anlaşmazlık yaşanması halinde başvurulacak mekanizmaları AK Parti oluşturmuştur. Maaş promosyonlarının doğrudan personele ödenmesini temin ederek kamu görevlilerimize ek gelir yine AK Parti döneminde yapılmıştır. Devletimiz her zaman personelinin yanında oldu olmaya da devam edecektir. Her şey büyük ve güçlü Türkiye içindir.

Öğretmenlerimiz başta olmak üzere kamu personellerimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesi önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşacaktır. Tüm kamu personelimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yaparsa yine AK Parti yapar.’’ ifadelerine yer verdi.