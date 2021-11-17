Yaşlıların yaşamını iyileştirmek için ortak proje
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi tarafından yaşlıların yaşamlarını iyileştirmek amacıyla yürütülen VARTES projesinin Çoğaltıcı Etkinliği ve Ulusötesi Proje Toplantısı, yurtdışından proje ortaklarının da katılımıyla yapıldı.
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi’nin ortaklaşa yürüttüğü ve İspanya Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilenyetişkin eğitimi alanında stratejik ortaklık projesinin Çoğaltıcı Etkinliği ve Ulusötesi Proje Toplantısı gerçekleştirildi. Yaşlılarda Kuşaklararası Anlayışla Hafızayı Canlandırmak İçin Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Araç Seti (Virtual & Augmented Reality Toolkit to EngageSeniors Brain With InTer-Generational Und Erstanding-VARTES) başlıklı projenin toplantısındaproje koordinatörleri Prof. Dr. Zeynep Özer, Doç. Dr. Rabia Vezne ve Dr. Öğr. Üyesi Leyla Muslu proje çıktıları hakkında bilgi verdi.
İSPANYA, MALTA VE ROMANYA’DAN KATILIM
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen etkinliğe İspanya, Malta ve Romanya’dan gelen proje koordinatörlerinin yanı sıra Antalya ilindeki çeşitli hastanelerde görev yapan 37 hemşire ve 10 doktor katıldı. Antalya’daki hemşirelere yönelik gerçekleştirilen projenin çoğaltıcı etkinliğinde konuşma yapan Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Özer, AB projelerinin yetişkin eğitimin güçlendirilmesindeki rolünden bahsederek projenin hemşireler ve hemşire adayları başta olmak üzere tüm ilgili paydaşlar için yararlı olmasını temenni etti.
SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ
2020 yılında başlayan VARTES projesinin genel hedefi, yetişkin eğitmenleri ve stajyerleri, akran işbirliğine dayalı bir yaklaşım kullanarak yaşlıların hafızalarını güçlendirmek, yaşamlarını iyileştirmeye yardımcı olacak becerilerle güçlendirmektir. Proje ayrıca yetişkin öğrenenlerde girişimcilik ruhunu güçlendirmeyi ve sanal-artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak yaşlıların ihtiyaçlarına cevap verecek içerikleri kullanmaya teşvik etmeyi hedeflemektedir.
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|12
|23
|3. Konyaspor
|12
|23
|4. Galatasaray
|12
|21
|5. Alanyaspor
|12
|21
|6. Beşiktaş
|12
|20
|7. Fenerbahçe
|12
|20
|8. Karagümrük
|12
|19
|9. Başakşehir
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|16
|11. Altay
|12
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Kayserispor
|12
|15
|14. Antalyaspor
|12
|15
|15. Sivasspor
|12
|13
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|12
|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Kasımpaşa
|12
|9
|19. Göztepe
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Kocaelispor
|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|13
|6
|20. Getafe
|13
|6