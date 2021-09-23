Vakaların düşmesiyle birlikte yoğun bakım ünitelerinde yeni düzenlemelere gidildi

Hastane yönetimiyle birlikte dinamik bir süreç izlediklerini bu kapsamda her türlü tedbir ve önlemleri aldıklarını da sözlerine ekledi.

Başhekim Yardımcısı Anestezi Uzmanı Dr. Alper Öztürk, pandeminin başından bu yana geçen ay içerisinde en ağır dalgalardan birini yaşadıklarını belirterek, bu süreçte dinamik bir yapılanma içerisine girdiklerini ifade etti. Öztürk açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Hasta sayısındaki artış oranıyla birlikte yeni servis ve yoğun bakım alanlarını hizmete açtık. Başhekimimiz Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı’nın direktifleriyle ihtiyaçlar doğrultusunda dışarıdan yardımcı sağlık personeli desteği aldık. Yapısal ve çalışma sistematiği açısından yeni fizibilite alanları oluşturduk. Yoğun Bakımlarımızda yeni düzenlemelere giderek yatak sayımızı arttırdık. Artan vaka sayısıyla birlikte Covid Servislerimizde yeni düzenlemeleri hayata geçirdik. Hastanemiz bünyesinde 83 yataklı Covid Servisi, 14 yataklı Ara Yoğun Bakım, 13 yatak Temiz Yoğun Bakımı ve 52 yataklı Covid Yoğun Bakımımızda 6 Anestezi doktorumuz ve günlük 21 sağlık personelimizle birlikte hastalarımıza hizmet vermeye devam ettik. Pandemi döneminde sevk veren bir hastane değil sevk alan bir hastane olduk. Bakanlığımızın önerdiği tedavi protokolüne uygun bir şekilde hastalarımızın tedavileri düzenlendi. Koronavirüs hastalarımız için haftanın belirli günlerinde 3 Profesör, 2 öğretim görevlisi hekimimizden oluşan covid danışma kurulumuz toplanarak durumu kritik hastaların gerekli tahlil ve tetkiklerini değerlendirip tedavi süreçlerine destek oldu. Hastane çalışanlarımızla beraber çok yorucu bir tempoda çalışıyor olsak da içinde bulunduğumuz dinamik ve değişken sürece uyum sağlamak adına gerekli özveriyi göstermeye devam ediyoruz. Salgın süresince gözlemlediğimiz bir diğer konu ise hastaneye yatan hastalarımızın aşılama oranlarının düşük olmasıydı. Bu yüzden bir hekim olarak herkesten ricam bir an önce aşılarını olmalarıdır.“



“BURASI GERÇEK ÜSTÜ BİR DÜNYA”



Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Süleyman Akay yoğun bakımların gerçek üstü bir yer olduğunu aktararak vatandaşlardan rehavete kapılmamaları istedi. Dr. Süleyman Akay, ” Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınında; başta Acil Tıp, Enfeksiyon Hastalıkları, Mikrobiyoloji, Göğüs Hastalıkları, biz Yoğun Bakım uzmanları tüm branştaki hekimlerimizle birlikte ön cephede savaşmaya devam ediyoruz. Covid Yoğun Bakımımızda genç hastalarda gördük yaşlı hastalarda. Çoğu ciddi solunum sıkıntısı çekiyor. Koronavirüsün daha bilinmeyen birçok yönü ile karşılaşıyoruz. Hastalarımız onlar için yaptığımız her şeyden haberdar değil, aileleri onları ziyaret edemiyor, kimse yaptığımız işi görmüyor ama elimizden geleni yapıyoruz. Halkımız covide yakalanan hastalarımızın yaşadıkları zorlukları görselerdi hemen aşılarını olurlardı. Yoğun Bakımlar gerçek üstü bir dünya. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler sayesinde son bir ayda koronavirüs pozitiflik oranı ve ağır hasta sayısında ciddi bir azalma yaşandı. Ancak bu durum halkımızın rehavete kapılmasına neden olmasın. Fiziksel mesafe, maske, hijyen gibi kişisel koruyucu önlemlere dikkat ederek kapalı ortamlarda bulunmayalım. Sıramız geldiyse aşımızı bir an önce olalım” diye konuştu.