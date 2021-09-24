Türkiye’nin ilk ve ikinci rahim nakli yapılan hastaları bir araya geldi

Akdeniz Üniversitesi imzasıyla dünyada ilk rahim naklinin yapıldığı Derya Sert ile Türkiye’de ikinci kez yapılan operasyonla rahim nakledilen Havva Erdem, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde düzenlenen basın toplantısına Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan ve Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Prof. Dr. İbrahim İnanç Mendilcioğluile hastane yönetimi ve operasyonlara katılan ameliyathane ekibi katıldı. Derya Sert ve Havva Erdem’e eşleri Mustafa Sert ve Şükrü Erdem eşlik ederken, toplantının sürprizi ise ilk kez basın mensuplarının karşısına geçen Ömer Özkan bebek oldu.

ÖMER ÖZKAN BEBEK İLK KEZ KAMERA KARŞISINDA

Rahim nakilleriyle ilgili son durumu paylaşmak bir araya geldiklerini söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen, “Öncelikle imza attığımız operasyonların dünyaya duyurulması ve organ bağışı konusunda farkındalığın gelişmesi için verdiğiniz desteğe şahsım ve üniversitemiz adına teşekkür ediyorum. Bugün hem Prof. Dr. Ömer Özkan hocamızın önderliğindeki operasyonla dünyada kadavradan ilk rahmin nakledildiği sevgili Derya Sert, hem de ülkemizin ikinci rahim naklinin yapıldığı değerli Havva Erdem aramızda. Günün sürprizi ise tüm dünyada mucize bebek olarak nitelendirilen Ömer Özkan bebek oldu. Doğumuyla hepimizi mutluluğa boğan Ömer Özkan bebek de bu vesile ile ilk kez kamera karşısına geçiyor. Allah analı babalı büyütsün, ailesine, vatana, millete hayırlı bir evlat olsun.” dedi.

DÜNYADA BİZİ TAKİP ETTİ

Rahim nakli konusunda önemli bir dönemeçte olduklarının altını çizen Rektör Özkan, “Derya Sert’in 2011 yılında gerçekleşen nakli ve sonrasında 2020 yılında Ömer Özkan bebeğin doğumuna kadar geçen süre hepimiz için çok öğretici oldu. Üniversitemizde bu operasyonu gerçekleştirdiğimizde, dünya için de yeni bir olguydu. 9 yılda yaşadığımız her deneyim, bu nedenle ilk oldu, literatüre girdi. Avrupa'dan Asya'ya ve ABD'ye kadar birçok ülkeden gelen ekiplere tecrübelerimizi aktardık. Yaptığımız rahim naklinden sonra dünyada bizim tekniğimiz kullanılarak rahim nakilleri gerçekleşti.” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde kadavradan rahim nakli yapılan hasta Havva Erdem’in durumuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Rektör Özkan, “Havva Erdem, ilk operasyonun gerçekleşmesiyle birlikte anne olma özlemindeki binlerce kadınla birlikte nakil için bizimle iletişime geçti. 9 yıllık süre boyunca da Derya Sert ve bizim gibi müjdeli haberi umutla bekledi. Ve gebeliğin sağlıklı bir doğumla sonuçlanmasıyla kapılar yeniden açıldı. Havva Erdem’e bildiğiniz gibi 26 Temmuz tarihinde rahim nakli yapıldı. Kendisi dün itibariyle taburcu oldu. Her şeyin yolunda olduğunu gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz.” ifade etti.

KISA SÜREDE ÇOCUĞUNU KUCAĞINA ALMASINI İSTİYORUZ

11 yıl içinde 12. kompozit doku naklini yaptıklarını söyleyen Rektör Özkan, “Bu kadar sayıda dünyada kompozit doku nakli yapan başka bir merkez yok. Çok tecrübeli ve uzman bir ekibe sahibiz. Bu bizi daha da güçlü kılıyor. Bu tecrübenin ışığında sevgili Havva Erdem’in Derya Sert'ten daha kısa sürede çocuğunu kucağına almasını bekliyoruz. Sağlık Bakanlığımızın mevzuatı olursa rahim nakilleri inşallah böbrek, karaciğer nakilleri gibi gündemde yerini alacak ve daha çok kadının annelik duygusunu yaşamasına vesile olacak. Bu da tabii ki başarılı operasyonlarla mümkün oluyor. 2000 yılında bir rahim nakli operasyonu yapıldı ama başarısızlıkla sonuçlanınca 11 yıl boyunca kimse cesaret edemedi. Bu nedenle şu an için beklentimiz öncelikle Havva Erdem’in sağlıkla bebeğini kucağına alması.” dedi.Derya Sert’in gebeliğinin pandemi döneminde gerçekleştiğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Prof. Dr. İbrahim İnanç Mendilcioğlu, “Tıp literatürüne girecek çok önemli bir deneyim yaşadık, literatüre önemli katkılar sunacağını düşünüyorum. Dünyanın ilk yapılıp başarılı olan bu naklin sonucunu başarılı olarak yanımızda olması çok güzel.” dedi. Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu 1 yıl içerisinde Havva Erdem için tüp bebek denemelerine başlayacaklarını tahmin ettiklerini belirtti.

HER BEŞ BİN KADINDAN BİR TANESİ BU DURUMDAN MUSTARİPTİR

Türkiye Cumhuriyeti halkının çok şanslı olduğunu ve Sağlık Bakanlığının başından beri verdiği destek, Akdeniz Üniversitesinin imkânlarını kullanarak bugünlere gelindiğini bundan sonraki yapılacak işlemlerde de Sağlık Bakanlığı’nın katkıları ve vereceği izinlerin etkili olacağını dile getiren Prof. Dr. Ömer Özkan, “Bu ameliyatların maddi yönü ne kadardır, bunu hiçbir şekilde hiçbir insanın karşılaması mümkün değil dünyanın hiçbir yerinde Sağlık Bakanlığı’nın karşıladığı ameliyatlar değil. Yaklaşık 15 yıl önce başladığımız serüvende 10 yıl önce dünyanın ilk başarılı rahim nakli olarak Derya Sert literatüre geçti. İnsanlar bunun ne olduğunu rahim nakli nedir bilmiyorlardı. 5 bin kadından bir tanesi bu durumdan mustariptir.” diye konuştu.Rahim naklinin evli ama çocukları olmayan anneler için yapılan ameliyatlar olduğunu dile getiren Ömer Özkan, “2011 yılında başladığımız yolculukta Derya Sert’e yapılan rahim nakli ile dünyada yeni bir süreç başladı. Bunun ürünün, meyvesi çocuğun gelmesi de 9 yıllık gecikme ile oldu ama birçok kadına ümit oldu. Dünyada şu anda uygulanan teknik uygulanmakta Amerika’da, Asya’da ve Avrupa’da bu teknik kullanılmakta ve yaklaşık 20-25 tane çocukta sağlıklı bir şekilde doğdu.” şeklinde konuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA ÖZEL TEŞEKKÜR

Havva Erdem’e Türkiye’nin ikinci rahim nakli yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Ömer Özkan, sürecin başarılı bir şekilde gitmesi durumunda kısa sürede Havva Erdem’in de çocuk sahibi olmasını umduklarını söyledi. İki rahim naklinin de Sağlık Bakanlığının bu konuda bir mevzuatı olmadığı için özel izinle yapıldığının bilgisini veren Özkan, bu alanda Bakanlığın hazırlayacağı mevzuatın beklendiğini kaydetti. Sağlık Bakanlığınca hazırlanacak mevzuatla rahim nakillerinin de yaygınlaşmasını beklediklerini ifade eden Özkan, "Böylece bu nakiller de tıpkı böbrek, karaciğer nakilleri gibi gündemde yerini alacak ve birçok kadının annelik duygusunu yaşamasına vesile olacaktır. Beklentimiz öncelikle Havva Erdem'in sağlıkla bebeğini kucağına alması." diye konuştu.

İLK KEZ KUCAĞINA ALDI

Rahim nakli gerçekleştirilen 32 yaşındaki Havva Erdem ise heyecanlı olduklarını söyleyerek Ömer Özkan bebeğin dünyaya gelmesiyle daha da umutlandıklarını söyledi. Erdem, "11 yıllık evliyim. Eşim hep destek oldu. Sürecin ilerlemesi için sabırsızlanıyoruz. İlk transferde kucağımıza alacağımıza inanıyoruz." ifadesini kullandı.Anneliği herkesin tatması gereken bir duygu olduğunu söyleyen Derya Sert ise “Biz çok uğraştık çok emek verdik gerçekten hocalarımızla birlikte. Emeğimizin karşılığını aldık.” dedi.İlk defa görüntülenen Ömer Özkan Sert bebeği kucağına alan Prof. Dr. Ömer Özkan, "Ben de aslında ilk defa kucağıma alıyorum. Çok mutlu ve heyecanlıyım." dedi.Basın toplantısı toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.