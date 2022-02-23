TURCOVAC Aşı Hizmeti Alanya’da Başladı

Koronavirüsle mücadelede en etkili yöntem olan aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Alper Öztürk yerli aşı olan TURVOVAC aşı hizmetinin verilmeye başlandığını duyurdu. Uz. Dr. Öztürk, ”Hastanemiz bünyesinde vatandaşlarımıza aşılamada BİONTECH, SİNOVAC ve TURCOVAC olmak üzere 3 farklı seçenek sunuyoruz. Bugün itibariyle yerli aşımız olan TURCOVAC’ı yapmaya başladık. 18 yaş üstü aşı sırası gelen tüm vatandaşlarımız TURVOVAC aşısını yaptırabilirler. Hiç aşısını yaptırmamış vatandaşlarımız 1. ve 2. doz aşılarını daha önce 1. ve 2. doz aşılarını BİONTECH veya SİNOVAC yaptıran vatandaşlarımızda ise hatırlatma dozu olarak 3. ve 4. dozlarını TURCOVAC yaptırabilirler“ diye konuştu.

Aşılama Ünitesi Sorumlu Hekimi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Jale Selli ekip olarak TURCOVAC aşısı hizmeti vermeye hazır olduklarını, vatandaşların aşıya göstermiş oldukları ilgiden memnun olduklarını ifade etti. Jale Selli, ”Tüm vatandaşlarımızı TURCOVAC aşısı olmaya davet ediyoruz. Aşının, hastalığı ağır geçirmeyi engellemede ve yoğun bakım ihtiyacını azaltma noktasındaki etkinliğini lütfen unutmayalım. Bu yüzden kendimiz ve ailemiz, yakınlarımız için aşılarımızı olalım” dedi.