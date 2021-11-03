Sağlıkçılardan organ bağışı çağrısı!

Organ bağışı konusunda bilincini ve farkındalığı arttırmanın hedeflendiği stantta, vatandaşların organlarını bağışlamalarına yönelik başvuruları kabul edildi. Organ bağışı konusunda çeşitli bilgiler verilip, broşürler dağıtıldı.

Tüm halkı organ bağışına davet eden Başhekim Prof. Dr. Lakadamyalı;” Organ bağışı bekleyen hastalarımızın yeni bir hayat için tek umutları organ bağışıdır. Yarın biz de bu gruba dahil olabilir, organ bağışı bekleyebiliriz. Bir hayat kurtarmak hepimizin elinde. Gelin hep birlikte” organlarımızı bağışlayalım”. Organ bağışı bekleyen hastalarımıza umut olalım” dedi. Sağlık Bakanlığı’nın organ bağışını arttırmaya yönelik bir çok çalışmasının olduğunu ifade eden Prof. Dr.Hüseyin Lakadamyalı ” Bakanlığımızın ve bizlerin özellikle toplumu organ bağışının önemi konusunda bilinçlendirmeye yönelik çalışmaları, sağlık personelini bu konuda bilgilendirme adına eğitim çalışmalarımızda aralıksız devam etmektedir” diye konuştu.

Organ Doku Koordinatörü Sezer Uğuz ise, etkinliğin 3 gün boyunca devam edeceğini açıkladı. Uğuz; ”Hastane yönetimimizin de desteğiyle organ nakli bekleyen hastalarımıza umut olmak için bizler buradayız. Türkiye’de organ yetmezliğine bağlı olarak, organ nakli bekleyen hasta sayısı her geçen gün artmaktadır. “Her bağış yeni bir hayat” sloganıyla tüm halkımızı organ bağışına davet ediyoruz. Organ bağışına dikkati çekmek, önemini anlatmak adına hastanemiz adına lise öğrencilerimizi ve okulları ziyaret ederek bilgilendirme eğitimlerimiz olacaktır” açıklamalarında bulundu.