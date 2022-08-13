Sağlık Çalışanlarına 'Beyaz Reform'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Resmi Gazete’de yayınlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık çalışanları için bir reform gerçekleştirildi. Biz buna Beyaz Reform diyoruz. Yönetmeliğin teknik anlatımı sebebiyle anlaşılmayan noktalar var. Sırasıyla anlatacağız. Bazı konuları 15 Ağustos'a bırakıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sağlık-Sen Başkanı Semih Durmuş "Uzman hekim ve üzerine yapılmış olan düzenleme net olarak 10 bin liraya tekabül ediyor. Aynı düzenlemeyle beraber asistan arkadaşlarımızın 7 bin 500 liraya yakın bir ilave ücretleri olacak. Pratisyen hekimlere de yansıması 5 bin lirayı bulacak. Diş hekimleri için de aynı düzenleme geçerli olacak." dedi.

Uygulamanın bütün uzman hekimleri kapsadığını vurgulayan Durmuş "Diş hekimleri de aynı düzenlemeden faydalanıyorlar. Diş hekimleri 5 bin lira uzmanları da 10 bin lira ilave taban ücreti almış olacaklar" diye konuştu.

Durmuş, asistan hekimlerin de 7 bin 500 TL'ye yakın ek ödeme alacağını söyledi.

Aralık yapılan düzenlemenin bütüncül bir düzenleme olmadığını hatırlatan Durmuş, "Biz Sağlık-Sen olarak buna itiraz etmiştik. Buradaki düzenleme bir hemşire için 850 liraya, teknikerler için de 500-600 liraya varan bir düzenleme gerçekleştirilmiş oldu. Sağlık çalışanlarına derece, unvan ve kademelerine göre; 400 liradan başlayarak 10 bin liraya kadar gidebilecek ek ödeme yapılacak." diye konuştu.

"Teşvik ödemesi aralığı nasıl, neye göre belirlenecek?" sorusuna cevap veren Durmuş "Teşvik ödemesi alınan sabit maaşların dışında belirlenen kriterlere göre her bir çalışanı ilgilendiren yönergelerle belirlenecek oranlar var. Burada da 350 liradan başlayıp 8 bin liraya kadar gidebilecek ilave teşvik ücretleri alınabilecek." ifadelerini kullandı.