Sağlık ağızdan başlar

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kuştarcı, ağız sağlığının önemine dikkat çekerek, “Tedavi edilmeyen diş hastalıkları başta kalp kapakçığı olmak üzere pek çok organı etkiliyor” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada ağız sağlığının önemine dikkat çekti. Ağız ve diş eti hastalıklarının tedavi edilmediği takdirde başta kalp kapakçığı, böbrek ve eklemler olmak üzere vücutta bulunan pek çok organı etkilediğini ifade eden Prof. Dr. Alper Kuştarcı, sağlığın ağızdan başladığının unutulmaması gerektiğini söyledi.

KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMAMIZ GEREKİYOR

Toplum olarak ağız ve diş sağlığı bilinci konusunda iyi durumda olmadığımızı ifade eden Prof. Dr. Kuştarcı, diş problemi ortaya çıkmadan 6 aylık periyotlarda düzenli kontrolün yapılması gerektiğinin altına çizerek, bu anlamda koruyucu hekimliğin de önemine vurguda bulundu. Özellikle İskandinav ülkelerinde koruyucu diş hekimliğinin yaygın olarak yerleştiği bilgisini veren Prof. Dr. Kuştarcı, tüm harcamaların bu alanda yapıldığını, bizim ülkemizde ise harcamaların hastanın hekime başvurmada geç kalmasıyla tedavi üzerine yoğunlaştığını ve milli servetimizi de korumak adına öne çekmemiz gerektiğini söyledi.

GÜNDE 2 KEZ DİŞ FIRÇALAMA OLASI PROBLEMLERİ ORTADAN KALDIRIR

Prof. Dr. Kuştarcı bireylere günde 2 kez doğru bir şekilde diş fırçalama ve diş ipi kullanma ve 6 aylık periyotlarda düzenli diş muayenesini yaptırmalarını tavsiye etti. Toplumda ağız ve diş sağlığı bilincinin çocukluk çağından itibaren yerleşmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Alper Kuştarcı ,”bunun için ebeveynlerin küçük yaştan itibaren çocuklara bu bilinci yerleştirmesi gerekir. Bu bağlamda doğru fırçalamanın ağız arkasından başlayarak öne doğru ve iç kısımları da kapsayacak şekilde olmalıdır” dedi.

STANTLARDA HALKA BİLGİLENDİRME YAPILIYOR

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin ağız ve diş sağlığı konusunda uzman ekip ve yetkin öğretim üyeleriyle uluslararası alanda hizmet veren en kapsamlı sağlık birimi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kuştarcı, yurt dışından da çok sayıda hastanın tedavi için kendilerini tercih ettiğini kaydetti.

Prof. Dr. Kuştarcı zorlu pandemi döneminde diş hekimlerinin en riskli kategoride çalıştıklarını ifade ederek fakülte olarak diş tedavileri ve eğitimleri aksatmadan sürdürdüklerini kaydetti. Prof. Dr. Kuştarcı, hafta dolayısıyla fakülte önüne kurdukları stantlarda diş hekimleriyle halkı ağız ve sağlığı konusunda bilgilendirdiklerini de sözlerine ekledi.