Okul yöneticilerine diyabet eğitimi verildi

Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çocuk Endokronolojisi ile Diyabet Derneği’nin ortaklaşa yürüttüğü projede kapsamında okullarda şeker hastası olan çocuklar için özel uygulama başlatıldı. Yürürlüğe giren protokol kapsamında diyabetli öğrencisi bulunan resmi/özel okul ve kurumların okul rehber öğretmenlerine, müdür ve müdür yardımcılarına yönelik Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde “Okullarda Diyabet Eğitim Programı” konulu eğitim düzenlendi. Öğretmenlerin çocuklarda diyabet bulguları ve diyabetli çocukların okulda bakımı konularında eğitilmesi yoluyla düzenlenen eğitim, Diyabet Eğitim Hemşiresi Huriye Karabıyık tarafından verildi.

Hastanenin konferans salonunda verilen eğitimde; TIP 1 diyabet hastalığı, belirti ve bulguları, nedenleri, tedavisi, beslenme düzeni, şeker düşüklüğü ve yüksekliğinde yapılması gerekenler, Glukajen Hipokit Enjeksiyonun kullanımı konuları anlatıldı. Karabıyık diyabet hakkında merak edilen konulara Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanlığı sayfasından ulaşabileceklerini aktardı. Ayrıca diyabet hastalığı hakkında bilgi almak isteyen herkese Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyabet Eğitim birimine müracaat etmeleri, durumda eğitim verebileceklerini de sözlerine ekledi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı erken teşhis, etkili tedavi ve uygun izlem ile hastalıkların görülme sıklıklarının azaltılması ve komplikasyon oluşmasının önlenmesi amacıyla yürütülen bu eğitimlerin devam edeceğini aktardı. Prof. Dr. Lakadamyalı, “Sağlık Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak yürüttüğü proje kapsamında Alanya sınırları içerisinde eğitim gören 80 diyabetli çocuğumuz için 72 öğretmenime özel eğitim verildi. Diyabet hakkında farkındalık oluşturmak, çocukların erken tanı almasını sağlamak, diyabetli çocuğa/gence diyabet bakımında desteği artırmak, şeker komasından korumak ve okul çağındaki çocuklara sağlıklı beslenme tutumu oluşturmak adına bu tür eğitimlerimiz devam edecektir” dedi.