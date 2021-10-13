Kepez’in Mobil Sağlık Merkezi Finike’de

Ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olması nedeniyle Kepez Belediyesi ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde başlatılan kanser taramaları devam ediyor. Kepez’de başlayan kanser tarama çalışmaları yoğun talep üzerine ilçelere de ulaştırılıyor. Kepez Belediyesi, Mobil Sağlık Merkezi ile meme, bağırsak ve rahim ağzı kanser taramalarını Finike’de de gerçekleştirdi. Kanserde erken tanı ve tedavinin hayat kurtardığı mottosuyla yola çıkan Kepez Belediyesi, kanser farkındalık ayında bu hizmeti mahalle mahalle, ilçe ilçe hemşehrilerinin hizmetine sunuyor. Finike’de iki gün süren meme, bağırsak ve rahim ağzı kanser taramalarına ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Finikeliler, sağlık hizmetini ayaklarına getiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Belediye Sağlık Merkezi personellerine teşekkür etti. Kepez Belediyesi, Mobil Sağlık Merkezi ile meme, bağırsak ve rahim ağzı kanser taramalarını önümüzdeki günlerde de farklı noktalarda sürdürecek.