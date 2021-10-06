Kanser farkındalığı için pembe balon uçurdular

Kanserde erken tanı ve tedavinin hayat kurtardığı mottosuyla yola çıkan Kepez Belediyesi, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile önemli bir çalışmaya daha imza attı. Ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olması nedeniyle Kepez’de kanser taraması başlatıldı. Belediye Sağlık Merkezi önünde düzenlenen etkinlikle, hafta içi saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek kanser taraması start aldı. Etkinlikte konuşan Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Saniye Gülatan, kanserin hem dünya’da hem de ülkemizde sebebi önlenebilir ölümler arasında 2. sırada olduğunu söyledi. Kanserin halk sağlığında ciddi bir sorun olduğuna dikkat çeken Dr. Gülatan, “Erken teşhisle Halk Sağlığını önleyebilmek için Kepez Belediyesi desteği ve Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokolle bu hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Önlenebilir kanserler içerisinde meme, bağırsak ve rahim ağzı kanseri taramaları yaparak, erken teşhis ve tedavi ile hem kaliteli bir yaşam sağlamayı, hem de ölümlerin önlenmesini sağlamak için bu proje var. Bu projeye pandemi öncesinde Kepez Belediye ile bir çok ilçemizde devam etmekteydik. Ancak pandemi medeniyle ara vermek zorunda kaldık. Tüm ilçelerimizde bu taramalar devam edecek. Kepez Belediyesi’ne desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. “ dedi.

Mobil Sağlık Merkezi ile bir çok çalışmaya imza atıldı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, insana dokunan bir projenin, bir hizmetin başlangıcı vesilesiyle duyduğu mutluluğu dile getirdi. 2019 seçimlerinin hemen sonrasında Mobil Sağlık Merkezi’ni, Mobil Kadın Sağlığı Merkezi’ne dönüştürdüklerini hatırlatan Tütüncü, “Mobil Sağlık Merkezi ile birçok çalışmaya imza attık. Türkiye’de neredeyse hiçbir belediyede görülemeyecek kadar yoğunluklu, derinlikli sağlık hizmeti veren sağlık ekiplerimiz aslında sadece Kepez’de değil, Antalya’nın her noktasındaki kadınlara sağlık götürmek için gecesini gündüzüne katıyor. Bu çok anlamlı, çok önemli bir iş… Her yeni günde de bu anlamlı işi çok daha anlamlı hale getirmek içinde farklı bir gayreti ortaya koyuyoruz. “diye konuştu.

5 bin 35 kadına kanser taraması yapıldı

Sağlık verilerine göre kadınlarda görülen 4 tane kanser tipi olduğuna değinen Başkan Tütüncü, “Bunlar meme kanseri, rahim ağzı kanseri, bağırsak kanseri ve tiroit kanseri… Kanserde erken teşhisin çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu Mobil Sağlık Merkezimiz meme kanseri, rahim ağzı kanseri, bağırsak kanserinde erken teşhisle hayat kurtarmayı kendilerine vazife edindi. Sağlık ekiplerimiz, 2019 yılından bu yana 5 bin 35 hanım efendiye bu üç kanser tipinde tarama yaptı. Bunların içerisindeki 181 erken teşhisle tespit edilen hastamız, kansere karşı korunmaya gayret edildi. Çok önemli bir işi yaptığımızı ifade etmek isterim. Mobil Sağlık Merkezimiz aynı zamanda aile hekimleri ile de iş birliği içinde… Onlarında yükünü alan, yükünü hafifleten bunların yanında da aile hekimlerinin hemşehrilerimize vermesi gerektiği hizmeti de en iyi şekilde veren bir merkez haline geldi. “dedi.

Sağlık merkezi yapmayı başarmış bir belediyeyiz

“Bir belediyeyi asfalt yapmadı, tapu vermedi diye eleştirebilirsiniz. Zabıta faaliyetlerini bir belediye aksatıyorsa haklı olarak bir belediye orada eleştirilir. Çöpü toplayamamışsa eleştirilir. Ama bir belediye sağlık merkezi kurmadı diye eleştirilemez. Hasta nakil hizmetleri yapmadı diye eleştirilmez, mobil sağlık hizmeti vermiyor diye eleştirilmez” diyerek sözlerine devam edene Başkan Tütüncü, “Çünkü bunlar belediyelerin asli vazifeleri arasında değildir. Ama biz bütün asli vazifeleri yerine getirdikten sonra artırdığı kaynaklarla, imkanlarla belediye sağlık merkezi yapmayı başarmış bir belediyeyiz. Antalya’nın her noktasına sağlık hizmeti götürmek için çırpınan, çaba sarf eden bir belediyeyiz. Bütün bunların yanında bir de gezici sağlık merkezimiz olsun dedik. Gezici sağlık merkezimiz hanım efendilere hayat olsun, şifa olsun, deva olsun istedik. “ifadelerini kullandı.

Toplumsal ihtiyaç neredeyse merkezimiz orada

Manavgat’ta Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olduğunu, belediye sağlık merkezi’nin bir hizmeti olan bu gezici Sağlık Merkezi’nin doktorlarıyla, sağlık çalışanlarıyla günlerce afet bölgesinde afetzedelere hizmet ettiğini hatırlatan Tütüncü, yarın toplumsal bir ihtiyaç olursa ona da yönlendirilecek bir merkez olduğunu söyledi.

Şehrin güzel insanlarına güzel hizmetler

Sosyal projelerle övünen bir belediye olduklarını da belirten Başkan Tütüncü, “Ben hayatım boyunca yol açan bir belediye olmakla övünmedim. Evet bunu anlattım. Ancak yol açmak bizim asli vazifemizdir. Kaldırım yapmak, park yapmak, çevre temizliği yapmak buralarda önemli başarılar elde ettik. Biz bunları sadece hemşehrilerimize anlattık. Bunlar bizim övünç vesilemiz olmadı. Biz kadın sağlığında en önemli hizmetleri üretmişsek onlarla iftihar ettik. Biz bilim ve sanatta önemli adımlar atmışsak, çocuklarımızın gençlerimizin ellerinden hayallerinden tutmuşsak, kadın üreticilerimize destek vermişsek, yani insana dokunan bir belediyecilik yapmışsak, biz onunla iftihar ettik. Bu güzel şehrin güzel insanları eserlerinde, hizmetlerinde en güzelini hak ediyorlar. Gece gündüz çalışarak, en iyi hizmeti, en iyi eserleri ben ve arkadaşlarım bu güzel şehre armağan edeceğiz. “ dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün konuşmasının ardından meme kanseri farkındalık rengi olan pembe renkteki balonlar gökyüzüne bırakıldı.