Hepatit Virüsü Çileklere Bulaştı!

ABD ve Kanada'daki çeşitli sağlık kurumları, Mart ve nisan aylarında satın alınan organik çileklerle potansiyel olarak bağlantılı bir Hepatit A salgınını araştırmaya başladı.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), tüketicileri Aldi, Kroger, Safeway, Sprouts Farmers Market, Trader Joe's, Walmart ve diğer büyük zincirler gibi büyük marketlerde satılan FreshKampo ve HEB çilek markalarını yememeleri konusunda uyardı.



FDA kaynaklı açıklamada, "Epidemiyolojik ve geri izleme verileri, 5 Mart 2022 ile 25 Nisan 2022 arasında satın alınan FreshKampo ve HEB markaları olarak satılan taze organik çileklerin bu salgında olası bir hastalık nedeni olduğunu gösteriyor" denildi.

HEPATİT A NEDİR?

İlgili virüsün (HAV) karaciğerde yaptığı akut iltihabi bir hastalık olarak tanımlanan Hepatit A; Hepatit B ve C'nin aksine kronikleşme özelliği taşımıyor, altı aydan uzun sürmüyor ve karaciğer kanserine neden olmuyor.

Bazı durumlarda hastaneye yatışı gerektirebilen Hepatit A'yı, hastaların büyük bölümü farkında olmaksızın ayakta geçiriyor. Bazı durumlarda ölümcül de olabilen hastalık, özellikle ileri yaşlarda çocukluk yaşından 5-10 kat daha fazla ölüme yol açabiliyor.