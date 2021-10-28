Başhekim'den çağrı

Hükümet Meydanı’ndaki Kızılay çadırına gelen Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Hüseyin Lakadamyalı ile Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı da kan bağışında bulundular. Bağışın ardından açıklama yapan Kıldırgıcı, 3 ayda bir kan bağışında bulunduklarını söyledi. Kıldırgıcı, “Müdürlük olarak kurumumuzdaki personel, sporcularımız, antrenörlerimiz ve gençlerimizle beraber cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunumundan sonra kan bağışında bulunduk. Başhekim Lakadamyalı da de bize eşlik etti. Zaten her 3 ayda bir kan bağışında buluyoruz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz” dedi.

“KAN İNSAN SAĞLIĞI İÇİN ÇOK KRİTİK”

Kanın insan sağlığı için çok kritik olduğunu ifade eden Lakadamyalı da, “Kanın eşi, muadili ve benzeri yok. Sentetik olarak üretilme imkanı yok. Tek kaynağı da insan. Cumhuriyetimizin 98. yılı vesilesiyle de tüm halkımızı kan vermeye davet ediyorum. Kızılay’a da ürettiği hizmetler nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.