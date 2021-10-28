banner12

banner18

Son Dakika

Başhekim'den çağrı

29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası’ arasında kutlanan ‘Kızılay Haftası’ münasebetiyle gönüllüler kan bağışında bulundu.

SAĞLIK 28.10.2021, 21:54 28.10.2021, 21:58 YEDİ GÜN HABER-2-
Başhekim'den çağrı

Hükümet Meydanı’ndaki Kızılay çadırına gelen Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Hüseyin Lakadamyalı ile Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı da kan bağışında bulundular. Bağışın ardından açıklama yapan Kıldırgıcı, 3 ayda bir kan bağışında bulunduklarını söyledi. Kıldırgıcı, “Müdürlük olarak kurumumuzdaki personel, sporcularımız, antrenörlerimiz ve gençlerimizle beraber cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunumundan sonra kan bağışında bulunduk. Başhekim Lakadamyalı da de bize eşlik etti. Zaten her 3 ayda bir kan bağışında buluyoruz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz” dedi.

“KAN İNSAN SAĞLIĞI İÇİN ÇOK KRİTİK”

Kanın insan sağlığı için çok kritik olduğunu ifade eden Lakadamyalı da, “Kanın eşi, muadili ve benzeri yok. Sentetik olarak üretilme imkanı yok. Tek kaynağı da insan. Cumhuriyetimizin 98. yılı vesilesiyle de tüm halkımızı kan vermeye davet ediyorum. Kızılay’a da ürettiği hizmetler nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 10 21
2. Sevilla 10 21
3. Real Betis 11 21
4. Real Sociedad 10 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Osasuna 11 19
7. Atletico Madrid 9 18
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 10 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Cádiz 11 8
18. Granada 9 7
19. Levante 10 5
20. Getafe 10 2