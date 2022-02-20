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Bakan Çavuşoğlu Sağlığına Kavuştu!
Videolu açıklamada bulunan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Covid-19 testlerim hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şâfi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin" dedi.
SAĞLIK 20.02.2022, 12:15 20.02.2022, 12:30 Meliha Yılmaz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından 16 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve ev karantinasında çalışmalarına devam edeceğini duyurmuştu. Hastalığı hafif geçiren Çavuşoğlu, sağlık durumuyla ilgili son durumu sosyal medya hesabından videolu olarak paylaştı.
Kameralar karşısına geçerek hastalığı atlattığını duyuran Çavuşoğlu, “Covid-19 testlerim hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şâfi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin” dedi.
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