Astımdan korunmanın 5 altın kuralı

Nefes darlığı, kuru öksürük, göğüste baskı hissi, zor solunum gibi belirtiler astımın işaretidir. Her yaşta görülebilen bu hastalığa karşı bazı önlemler almak gerekir. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Gülcihan Özkan, kış aylarında artış gösteren astımdan korunmanın 5 kuralını anlattı. İşte detaylar...

1. TETİKLEYİCİLERDEN UZAK DURUN

Hava yollarının ataklar halinde gelen daralması ile seyreden astımda toz, duman, gazlı buharlı, kokulu ortamlar, ev tozu akarları, aşırı sıcak ortam, aşırı soğuk, kirli hava ve sigara gibi faktörler şikayetleri tetikliyor. Bu uyaranlar hemen öksürük, nefes darlığı ve göğüste baskı hissi gibi yakınmalara yol açıyor.

2. ORTAMIN ISISI ÖNEMLİ

Astım hastalığında iç ve dış ortam da büyük önem taşıyor. Öncelikle oda ısısının çok yüksek olmamasına dikkat edin. Çünkü astım soğuk havalar kadar aşırı sıcaklarda da tetikleniyor.

3. DÜZENLİ İLAÇ KULLANIMI

İlaçlarınızı düzenli kullanın ve doktorunuz önermediği sürece kesinlikle kesmeyin. Hastalığınız ve tedavinizle ilgili sizi endişelendiren her şeyi doktorunuza sormanız, tedaviye uyum göstermeniz açısından çok önemli.

4. EGZERSİZ YAPARKEN DİKKAT EDİN

İlaçları düzenli kullanan ve kontrol altında olan astımlılar hemen hemen tüm sporları yapabilirler. Özellikle yüzme ve yürüyüş başta olmak üzere tüm sporlar önerilir. Sadece egzersizin tetiklediği astımı olanların dikkat etmesi gerekiyor.

5. GRİP AŞISI OLUN

Astım özellikle kış mevsiminde sık görülen influenza ve diğer viral enfeksiyonlar ile tetiklenen bir hastalık olduğu için bu konuda koruyucu önlemler almak çok önemli. Hasta kişilere fazla yaklaşmayın, kalabalık ortamlardan kaçının, grip aşısı yaptırın.