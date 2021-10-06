ALKÜ'de öğrenciler aşı olabilecek

Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ)'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 6 Ekim 2021 Çarşamba gününden itibaren 09.00-15.00 saatleri arasında ALKÜ Yaşam Merkezi içerisinde bulunan Mediko Sosyal biriminde isteğe bağlı olarak COVİD-19 aşısı yapılmaya başlanacaktır. Aşı başvurusu yapmak isteyenler Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapması gerekmektedir".