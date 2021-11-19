Alanya’da sağlık turizminde büyük hamle!

Özellikle diş tedavisi ve estetik konusunda farklı ülkelerden Alanya’yı tercih eden çok sayıda sağlık turisti bulunmaktadır. Alanya bulunduğu avantajlı konum itibari ile sağlık turizmi amacıyla gelen talepleri karşılayacak donanımlı diş kliniklerine sahiptir.

Sağlık turistleri ve sigorta şirketlerinin diş kliniklerini tercih edebilmesi ile ilgili en önemli süreçlerden birisi ise uluslararası akreditasyonlardır. Alanya Uzmanlar Diş Kliniği AACI (American Accreditation Commission International) diş standartlarının gerekliliklerini tam olarak karşılayarak, Türkiye’de sağlık turizminde uluslararası AACI kalite akreditasyon belgesini alan ilk diş kliniği olmayı başarmıştır.

AACI, Ticaret Bakanlığı ve HİB (Hizmet İhracatçıları Birliği) tarafından desteklenen belgeler listesinde olup, ISQua onaylı ve tüm dünyada geçerli en saygın akreditasyon kuruluşudur. Tüm bu süreçler Alanya merkezli M2 Health Travel Consulting şirketi tarafından yönetilmiştir. Alanya Uzmanlar Diş Kliniği, Avrupa ve tüm dünya müşterilerine hizmet verme kalitesine ulaşıp Antalya bölgesi ve tüm Türkiye’de bir ilke imza atmıştır.