Alanya'da Yenidoğan Ünitesi Açıldı

Konuyla ilgili bilgi veren Çocuk Hastalıkları Uzman Dr. Ali Emre Gezgin; "Pandemiden sonra bu hizmeti tekrardan 350 bin nüfuslu Alanya’mıza sunmaktan gurur duyuyoruz. Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitemizde; 13 yataklı küvezimiz, 4 tane mekanik ventilatörümüz, yeterli sayıda fototerapi cihazlarımız mevcut. Fototerapi ihtiyacı olan sarılık ve basit enfeksiyonlu bebeklerimizi annelerinin yanında takip ediyoruz.

2. Basamak Yeni Doğan Yoğun Bakım olarak 10 çocuk uzmanı olarak çok küçük prematüreler dışında ilk 28 günündeki bebeklerimizin takip ve tedavilerini yeni doğan yoğun bakımımızda başarılı bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. Alanya’mıza hayırlı uğurlu olsun " dedi.

Başhekim Vekili Uzm. Dr. Alper Öztürk ise" Bilimin yön verdiği öncü çalışma ve buluşlar sayesinde sağlık hizmetlerinin niteliği ve ulaşılabilirliği her geçen gün artıyor. Bilimin ışığında gelişen koşullar ölçüsünde, hastanemizin bütün sağlık hizmeti veren kliniklerinde çağın gereklerine uygun olarak modernizasyonu sağlamakta, yeni düzenlemelere gitmekteyiz.

Bu bağlamda 13 yataklı Yeni Doğan Yoğun Bakımımızı koronavirüs vakalarının azalmasıyla birlikte çocuk doktorlarımızın da katkılarıyla yeniden aktif hale getirdik. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'ın katkılarıyla sağlık tesisimize Yeni Doğan Uzmanı temin etme konusunda ciddi bir çaba içerisindeyiz. Alanya halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu.