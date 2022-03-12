Alanya'da Sağlık Çalışanları Greve Gidiyor

Grev sürecinde Alanya’da başta Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere kamuya bağlı sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşlara acil servisler dışında hizmet verilmeyecek ve polikliniklerden randevu alınamayacak. Türk Tabipleri Birliği (TTB), hekimlerin 14, 15 ve 16 Mart’ta ülke genelinde iş bırakma eylemi yapacağını açıkladı. TTB’nin 10 maddeden oluşan açıklaması şöyle:

- TTB'nin önerdiği ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ acilen yasalaşmalı, cezalar artırılmalı.

- Kamu hastanelerinde göreve yeni başlayan pratisyen ve asistan hekimler için temel ücret yoksulluk sınırının en az iki katı, uzman hekimler içi yoksulluk sınırının en az iki buçuk katı olmalı.

- Özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin sosyal güvenlik primleri ‘prim ödeme tavanı’ üzerinden çalıştıkları kurumlar tarafından ödenmeli, ücretleri en az yoksulluk sınırının iki buçuk katı olmalı.

- Aile hekimlerinin maaşları yoksulluk sınırının en az iki katına yükseltilmeli, Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği geri çekilmeli.

- OSGB’lerde çalışan işyeri hekimlerinin ücretleri TTB'nin belirlediği asgari ücret üzerinden ödenmeli.

- Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR farkı gözetilmeksizin bütün emekli hekim maaşları pratisyen hekimler için asgari 15 bin liraya, uzman hekimler için asgari 18 bin liraya çıkarılmalı.

- Çalışma ortamlarımız ve koşullarımız iyileştirilmeli, bütün hekimlere nöbet ücreti kesilmeden nöbet ertesi izin hakkı tanınmalı, intörn hekim ücretleri en az asgari ücret düzeyine çıkarılmalı.

- Covid-19 “illiyet bağı” aranmaksızın meslek hastalığı sayılmalı, pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı uygulanmalı, hekimler için ek gösterge 7.200 olmalı.

- Sağlık sistemi ve kurumsal sorunlar kaynaklı malpraktis davaları ile hekimleri ödeyemeyecekleri tazminatlara mahkûm eden uygulamaların önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılmalı.

- Halk sağlığını tehlikeye atan 5 dakikada muayene dayatmasından vazgeçilmeli, hasta randevuları her hastaya en az 20 dakika ayrılacak şekilde düzenlenmeli.”