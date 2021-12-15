Alanya'da 'Etiketi Çince' aşı paniği!

Sosyal medyada, üzerindeki Çince etiket nedeniyle gündem olan, Alanya'da da vatandaşları endişe ve paniğe sevk eden aşıların, BioNTech firmasınca Almanya'da bir Uzak Doğu ülkesi için üretildiği ve etiketlerin, soğuk zincirin bozulmaması için değiştirilmediği açıklaması geldi.

Etiketi Çince olan aşıların BioNTech tarafından Türkiye'nin acil talebi üzerine gönderildiği belirtildi.

Sosyal medyada, üzerinde yer alan Çince etiket nedeniyle sahte olduğu ileri sürülen mRNA aşılarının, BioNTech firmasınca, bir Uzak Doğu ülkesi için Almanya'da üretildiği, ancak acil talep üzerine Türkiye'ye gönderildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinildiği ileri sürülen bilgiye göre, aşı tedarikinin yeterli seviyede olmadığı dönemde Türkiye, BioNTech firmasından "acil olarak tedarikin artırılması" talebinde bulundu.

Firma yetkilileri, bir Uzak Doğu ülkesi için ürettiği aşıları, bu ülkenin de onayıyla Türkiye'ye yönlendirebileceğini, ancak Çince etiketleri değiştirmenin mümkün olmadığını bildirdi.

Uzakdoğu ülkesinin onayıyla Türkiye'ye gönderilen aşıların etiketleri, - 80 derecelik soğuk zincirin bozulmaması için burada da değiştirilmedi ve bu şekilde kullanılması tercih edildi.

Alanya'daki hastane ve sağlık ocaklarında aşı olan ve etiketi fark eden vatandaşların "Şişede niçin BioNTech yazmıyor?" paniği sürüyor.