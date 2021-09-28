Alanya'da Duyu Bütünleme Odasının açılışı yapıldı

Açılışın ardından bir paylaşımda bulunan Başkan Yücel, "Hayırseverler tarafından Sakine-Nesibe Zamanoğlu Özel Uygulama Okulu’na kazandırılan 'Duyu Bütünleme Odası'nın açılışını gerçekleştirdik. Hayırseverlerimize teşekkür ediyor, Okul Müdürümüz Ebru Bezci, öğretmenlerimiz ve değerli öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

