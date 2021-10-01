Alanya'da 2. doz aşı yüzde 62 oldu

Koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, aşılamalarda hızla ilerliyor. Salgının seyrini değiştirecek olan koronavirüs aşılarına uzmanlar çağrılarını her gün yinelerken Alanya'daki son durumu Alanya İlçe Sağlık Müdürü Nadir Aldemir, aktardı. Aldemir, Alanya'nın 15 yaş üzeri nüfusuna göre yüzde 76'sının birinci doz, yüzde 62'sinin ise ikinci doz aşısını olduğunu söyledi. Toplamda 39 bin kişinin de üçüncü doz aşısını yaptırdığı öğrenildi.

Salgında 4. dalgayı atlatan Alanya'nın günlük vaka sayısında da düşüş yaşanmaya başladı. Günde 50 vakaya ulaşan ilçede, öğrenci vakaları da düşük. Aldemir, öğrencilerde pozitif vaka sayısının ülke ortlamasının altında olduğunu söyledi.