Alanya'da 2. doz aşı yüzde 62 oldu
Alanya'nın ikinci doz aşıda yüzde 70'i yakalamasıyla toplumsal bağışıklık kazanılmış olacak. Ancak ilçede ikinci doz oranı yüze 62'de kaldı.
SAĞLIK 01.10.2021, 19:47 YEDİ GÜN HABER-2-
Koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, aşılamalarda hızla ilerliyor. Salgının seyrini değiştirecek olan koronavirüs aşılarına uzmanlar çağrılarını her gün yinelerken Alanya'daki son durumu Alanya İlçe Sağlık Müdürü Nadir Aldemir, aktardı. Aldemir, Alanya'nın 15 yaş üzeri nüfusuna göre yüzde 76'sının birinci doz, yüzde 62'sinin ise ikinci doz aşısını olduğunu söyledi. Toplamda 39 bin kişinin de üçüncü doz aşısını yaptırdığı öğrenildi.
Salgında 4. dalgayı atlatan Alanya'nın günlük vaka sayısında da düşüş yaşanmaya başladı. Günde 50 vakaya ulaşan ilçede, öğrenci vakaları da düşük. Aldemir, öğrencilerde pozitif vaka sayısının ülke ortlamasının altında olduğunu söyledi.
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