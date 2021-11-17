Alanya Belediyesi ücretsiz sağlık taramasına başladı

Alanya Belediyesi’nin bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı hastalara özel olarak verdiği evde sağlık hizmeti yeniden başladı. Ekipler, pandeminin ardından sağlık taramasına geçtiğimiz yaz yaşanan orman yangınlarında zarar gören Güzelbağ Mahallesi’nden başladı. Alanya Belediyesi tarafından verilen sağlık taraması hizmetine Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan ve Güzelbağ Mahalle Muhtarı Şeyh Ali Atikde katıldı.

VATANDAŞLAR HİZMETTEN MEMNUN KALDI

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı alanında uzman sağlık ekipleri, Güzelbağ Mahallesi’nde bulunan yaşlı hastaları evlerinde ziyaret ederek, sağlık taramasını gerçekleştirdi. Yapılan uygulamadan memnun olduklarını söyleyen hasta yakınları Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür ettiler.

Mahalle sakini Mehmet Sucu yaptığı açıklamada, “Bugün Alanya Belediyesi’nin ücretsiz sağlık hizmetinden faydalandık. Babamın rahatsızlığı var. Ekipler evde özenle hem babamı hem de annemi muayene etti. Bu hizmetten son derece memnun olduğumu belirtiyor, Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum.” diyerek sağlık taramasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

MUHTAR ATİK:“BAŞKANIMIZA VE EKİBİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Güzelbağ Mahalle Muhtarı Şeyh Ali Atik, mahallesinde gerçekleştirilen sağlık taramasından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek şunları söyledi; “Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’in girişimleriyle başlatılan sağlık taraması hizmeti bugün mahallemizde gerçekleştirildi. Başkan Yardımcımız ve sağlık ekiplerini mahallemizde ağırladık. Ayakta olanları çarşı meydanımızda, hasta, yatalak ve yaşlı olanları ise birebir evlerine giderek muayene ettiler. Belediye Başkanımıza ve ekibine hizmetleri için çok teşekkür ediyorum.”

YÜKSEL: “HİZMET VE ZİYARETLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, programın ardından yaptığı açıklamada; “Alanya Belediyesi olarak kırsal mahallelerimizde daha önce yaptığımız ancak pandemi nedeniyle ara verdiğimiz hizmetimize,Güzelbağ Mahallemizden tekrar başladık. Köy meydanında ve evlerde doktorumuz ve uzman sağlık ekiplerimiz vatandaşlarımızı muayene ettiler. Verilen hizmetten vatandaşlarımız gayet mutluydu. Hizmetlerimize ve ziyaretlerimize devam edeceğiz.” dedi.