AK Gençlikten Aşıya Davet

Son dönemde artan vaka sayıları ve yeni üreyen varyantlara karşı bir an önce aşıların olunmasına dikkat çeken Başkan Yeniacun "Gençlik Kolları ekibimiz ile birlikte bugün ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanemizde Covid-19 ile mücadele kapsamında 3. doz aşılarımızı olduk. Koronavirüse karşı geçtiğimiz 2 sene içinde Ülkemiz ve şehrimizde birçok tedbir ve kapanmayla karşı karşıya kaldık bu durumdan en çok biz gençler okul ve sosyal hayattan kısıtlandık tekrar bunları yaşamamak için aşılarımızı olup tedbirlerimizi almalıyız. Bu kapsamda bütün vatandaşlarımızın daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Sağlıklı bir gelecek için tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım, aşı varsa hayat vardır. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için uyalım" ifadelerine yer verdi.