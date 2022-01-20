AK Gençlikten Aşıya Davet
AK Parti Alanya İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cemal Yeniacun önderliğinde 3. doz aşılarını oldular.
Son dönemde artan vaka sayıları ve yeni üreyen varyantlara karşı bir an önce aşıların olunmasına dikkat çeken Başkan Yeniacun "Gençlik Kolları ekibimiz ile birlikte bugün ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanemizde Covid-19 ile mücadele kapsamında 3. doz aşılarımızı olduk. Koronavirüse karşı geçtiğimiz 2 sene içinde Ülkemiz ve şehrimizde birçok tedbir ve kapanmayla karşı karşıya kaldık bu durumdan en çok biz gençler okul ve sosyal hayattan kısıtlandık tekrar bunları yaşamamak için aşılarımızı olup tedbirlerimizi almalıyız. Bu kapsamda bütün vatandaşlarımızın daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Sağlıklı bir gelecek için tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım, aşı varsa hayat vardır. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için uyalım" ifadelerine yer verdi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|22
|51
|2. Konyaspor
|21
|42
|3. Fenerbahçe
|22
|36
|4. Alanyaspor
|22
|35
|5. Beşiktaş
|22
|35
|6. Hatayspor
|22
|35
|7. Başakşehir
|21
|34
|8. Adana Demirspor
|22
|34
|9. Kayserispor
|22
|31
|10. Gaziantep FK
|21
|31
|11. Sivasspor
|22
|30
|12. Karagümrük
|22
|30
|13. Galatasaray
|22
|27
|14. Giresunspor
|22
|26
|15. Kasımpaşa
|22
|24
|16. Göztepe
|22
|24
|17. Antalyaspor
|22
|23
|18. Rizespor
|22
|21
|19. Altay
|22
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|20
|42
|2. Ankaragücü
|20
|42
|3. Erzurumspor
|20
|38
|4. Eyüpspor
|20
|36
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|20
|33
|7. Adanaspor
|20
|32
|8. Samsunspor
|19
|30
|9. Tuzlaspor
|20
|27
|10. Gençlerbirliği
|20
|26
|11. Manisa Futbol Kulübü
|20
|25
|12. Boluspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|20
|24
|14. Keçiörengücü
|20
|23
|15. Menemen Belediyespor
|20
|23
|16. Altınordu
|20
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Liverpool
|21
|45
|3. Chelsea
|23
|44
|4. West Ham United
|22
|37
|5. Tottenham
|19
|36
|6. Arsenal
|20
|35
|7. M. United
|21
|35
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|31
|9. Brighton
|21
|29
|10. Leicester City
|19
|25
|11. Crystal Palace
|21
|24
|12. Southampton
|21
|24
|13. Aston Villa
|20
|23
|14. Brentford
|22
|23
|15. Leeds United
|20
|22
|16. Everton
|19
|19
|17. Watford
|19
|14
|18. Norwich City
|21
|13
|19. Newcastle
|20
|12
|20. Burnley
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|21
|45
|3. Real Betis
|21
|37
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|21
|29
|9. Valencia
|21
|29
|10. Athletic Bilbao
|21
|28
|11. Espanyol
|21
|27
|12. Celta Vigo
|21
|26
|13. Osasuna
|21
|25
|14. Granada
|21
|24
|15. Elche
|21
|22
|16. Getafe
|21
|21
|17. Mallorca
|20
|20
|18. Deportivo Alaves
|21
|17
|19. Cadiz
|21
|15
|20. Levante
|20
|11